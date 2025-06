Gambijska odbojkarica Fatoumatta Sillah končno na voljo slovenski reprezentanci

Gambijska odbojkarica se je slovenski javnosti predstavila že v najstniških letih oziroma od sezone 2019/20, ko je zaigrala za GEN-I Volley. Nato je bila še članica Calcit Volleyja. Od sezone 2023/24 igra za madžarski Vasas, kjer je preživela tudi minulo sezono. Sillah se je pripravam slovenske izbrane vrste prvič priključila že leta 2022, potem ko je vse kazalo, da ji bo FIVB podelil pravico nastopanja za Slovenijo. Po številnih zapletih se to ni zgodilo, pri Odbojkarski zvezi Slovenije pa so kljub temu vztrajali in konec leta 2023 dosegli, da bo zdaj 22-letna igralka po dolgem čakanju lahko nosila slovenski dres.

Zbrano vrsto najprej čaka nastop na tretjem turnirju evropske zlate lige. Na prvem v Azerbajdžanu so varovanke Alessandra Oreficeja premagale Madžarsko in Azerbajdžan, na Portugalskem pa so proti Ukrajini in Portugalski izgubile. V Velenju se bodo slovenske odbojkarice pomerile še proti Grčiji v petek ter v nedeljo proti Španiji. Na zaključni turnir bodo odpotovale tri najboljše reprezentance ligaškega dela ob Švedski, ki bo gostiteljica zaključnega turnirja četverice. V začetku avgusta bodo nato Slovenke igrale drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, proti Estoniji in Izraelu bodo skušale potrditi četrto uvrstitev na EP. Konec avgusta reprezentanco čaka še zgodovinski prvi nastop na SP na Tajskem.