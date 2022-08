Gasparini: Kameruna zagotovo ne bomo podcenili

"V vsako tekmo moramo vstopiti, kot da je odločilna. Že prva proti reprezentanci Kameruna bo s psihološkega vidika pravšnji preizkus za našo izbrano vrsto. Ne glede na bogate izkušnje, ki jih premore naša izbrana vrsta, bo treba od prve do zadnje točke garati za želeni uspeh. Zadovoljen sem s tem, kako se dviguje naša pripravljenost. Verjamem, da bomo do petkove tekme s Kamerunom še dodatno izpilili določene detajle, ki nam bodo prišli še kako prav v nadaljevanju turnirja," je v pogovoru z našim novinarskim kolegom Maticem Flajšmanom uvodoma dejal Mitja Gasparini , ki se je po krajšem reprezentančnem premoru poleti vrnil v slovensko izbrano vrsto, s katero želi storiti nekaj več tudi na mundialu.

"Vemo, kaj nam je v zadnjih letih uspelo na evropskih prvenstvih, in zdaj je čas, da storimo korak ali dva naprej tudi na svetovnem prvenstvu. Konkurenca je močna, kakovostna, toda tudi slovenska reprezentanca premore veliko kakovosti. Vsi skupaj že komaj čakamo, da se svetovno prvenstvo začne. Na zadnji prijateljski tekmi z Iranom smo videli, kako pomembna je pomoč s tribun. Slovenski navijači so resnično nekaj posebnega, njihova podpora v naslednjih dneh bo za nas dodaten vir energije. Naša usmeritev je povsem jasna: iti iz tekme v tekmo in iskati svoje priložnosti za čim boljši rezultat," poudarja najizkušenejši član slovenske reprezentance, ki je znan po svoji igrivosti in pozitivni energiji.

"Vzdušje znotraj reprezentance je eden od glavnih dejavnikov za končni uspeh. Ta zasedba igra skupaj že vrsto let, poznamo se do najmanjše podrobnosti, zato tako dolgo trajamo. Prepričan sem, da ob dobri igri in nedvomno odlični podpori s tribun lahko dosežemo dober rezultat," še dodaja Gasparini.