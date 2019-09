Gasparini: S pomočjo polnih Stožic preskočiti Bolgare za nov spektakel z Rusi

Oba obračuna v osmini finala, ki bosta na sporedu v soboto, 21. 9., v Stožicah, si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Najprej bo ob 17.20 dvoboj med Rusijo in Grčijo, nato pa bo sledila poslastica med Slovenijo in Bolgarijo od 20. ure!

Pomembnosti sobotnega obračuna z Bolgarijo (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 20.00), ki je v skupini A v Parizu osvojila končno tretje mesto, se zelo dobro zaveda izkušeni korektor, 35-letni Mitja Gasparini, ki optimizem pred novo zahtevno preizkušnjo črpa predvsem iz dejstva, da je Slovenija po katastrofalni igri proti Severni Makedoniji dan pozneje v dvoboju z mogočno Rusijo pokazala diametralno drugačen obraz.



"Proti Rusom smo prikazali povsem drugačno igro in posledično pustili precej boljši vtis kot proti Makedoncem. Na trenutke smo prikazali vrhunsko odbojko, takšno, kot smo jo zmožni odigrati na vsaki tekmi. Motivacija je bila na precej višji ravni, kar se je poznalo tudi na igrišču. Na koncu to ni bilo dovolj za vsaj en niz, toda verjemite, da smo dali vse od sebe," je dejal Gasparini, ki ima podobno kot celotna reprezentanca obdobja izjemne igre in tudi tista malce manj prepričljiva.