Gasparini: Vsi skupaj želimo, da bi čim prej prišli do tekem. To je tisto, zaradi česar treniramo

Eden najboljših slovenskih odbojkarjev vseh časov in dolgoletni slovenski reprezentant Mitja Gasparinise je po enajstih letih tujine, ko je igral v Grčiji, na Poljskem, Italiji, Južni Koreji, Franciji in Japonskem, odločil vrniti v Slovenijo. V Kamnik, v Calcit Volley. V dolgoletni zgodovini kamniškega kluba, ki letos praznuje 73. obletnico, je zanj igralo veliko vrhunskih odbojkarjev, tudi reprezentantov, vendar nihče od njih ni imel tako blesteče kariere, kot jo ima 36-letni Izoljan, Mitja Gasparini. S slovensko izbrano vrsto je dvakrat osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu, vsem je še kako v spominu lanska, ko je s soigralci navduševal v razprodanih Stožicah, z ACH Volleyjem je osvojil pokal CEV, s poljskim Jastrzebskim pa je zaigral na zaključnem turnirju lige prvakov. V zadnjih štirih letih je navduševal v Južni Koreji in na Japonskem. "Po enajstih letih igranja v tujini je bil čas, da se z ženo Deborahter hčerkamaGalo inAnabellkončno ustalimo, zato sem glede nadaljevanja kariere gledal, da bi jo nadaljeval nekje blizu doma. Potem je prišla ponudba Calcit Volleyja, ki mi je ustrezala in zdaj sem tu," je za uradno spletno stran OZS na kratko razloge prihoda v Kamnik pojasnil Gasparini, ki ni pozabil, da je prav v slovenski ligi naredil svoje prve odbojkarske korake in da je tudi po njeni zaslugi postal vrhunski odbojkar. "Zagotovo je k mojemu napredku pripomogla tudi slovenska liga, z dobrimi igrami v njej, nato v evropskih pokalih in v reprezentanci, pa sem tudi sam dobil priložnost, da se dokažem v tujini. Dejstvo je, da je igranje v domačem prvenstvu predvsem zelo pomembno za mlajše igralce, tudi v slovenski ligi se da napredovati in doseči kakovostno raven. Ko sem sam začel igrati v slovenski ligi, sem se veliko naučil od starejših igralcev, predvsem tistih, ki so se vrnili iz tujine, tako da sem imel tudi v njih vzor, kako uspeti." Za Kamničani je dober teden priprav, zato je seveda še veliko prezgodaj govoriti, kakšne so njihove možnosti v novi sezoni. "Na treningih se ukvarjamo tudi s tehniko, ampak je trenutno še poudarek na telesni pripravljenosti, saj bo zelo pomembna pred dolgo sezono, ki bo, upam da sledila. Sicer imamo po imenih dobro ekipo, v kateri nas je nekaj starejših in nekaj mlajših, ki so zagotovo perspektivni in bi lahko v prihodnosti lahko naredili lepe kariere. Toda eno so imena, drugo pa, kako se ekipa potem obnaša na igrišču in to je tisto, kar potem prinaša rezultat. Vsekakor pa je pred nami zelo zanimivo prvenstvo, kajti tudi ACH Volley bo zelo močan, prav tako Maribor, nenazadnje tudi Salonit in seveda tudi drugi klubi ne bodo želeli le sodelovati."

Za zdaj je še bolj ali manj negotova usoda v evropskih tekmovanjih, predvsem to velja za srednjeevropsko ligo, medtem ko bo žrebanje v evropskih pokalih 21. avgusta v Luksemburgu. "Predvsem si vsi skupaj želimo, da bi čim prej prišli do tekem, to je tisto, zaradi česar treniramo. Upam da tudi ob prisotnosti gledalcev," si v pogovoru za uradno spletno stran OZS tekem želi Gasparini, ki je v tujini najbolj užival v Veroni in v Južni Koreji. "Čeprav smo v Južni Koreji živeli v več milijonskem Seulu, kjer vse vrvi od življenja, smo imeli svoj umirjeni ritem, ki nam je ustrezal. Tudi življenje v velikem mestu nam je postalo blizu, tako da je bilo res lepo."