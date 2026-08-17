Gattuso osramočen ob debiju na klopi Lazia

Kontroverzni Gennaro Gattuso si svojega debija na klopi sinjemodrih iz italijanske prestolnice ne bo zapomnil po lepem.
Prav nasprotno, boleča zaušnica, ki jo je s svojimi varovanci prejel še pred začetkom nove sezone državnega prvenstva, v katerem ima Lazio visoke ambicije, je obrnil stvari na glavo. Razočarani navijači Lazia so le nekaj trenutkov po porazu z 0:2 proti drugoligašu Mantovi povedali svoje, izpad že v prvem krogu domačega pokalnega tekmovanja pa je zagotovo velik udarec za v tej sezoni visoko ambiciozne Rimljane.
"Katastrofalen vstop v novo sezono za Lazio in njihovega stratega Gattusa. To je bil sramoten nastop favorita v tej tekmi s skupnim imenovalcem v obeh fazah igre - počasnost. Lazio je s tem velikim spodrsljajem že zapravil prvo priložnost za vidnejši rezultat v enem od dveh glavnih domačih tekmovanj, zdaj jim preostane še italijansko prvenstvo. Gattusova avantura na klopi Lazia bo očitno izgledala kot zelo zahteven vzpon na goro," so se slikovito izrazili pri sloviti Gazzetti dello Sport.
"Za ta poraz prevzemam popolno odgovornost. Zdaj moramo vsi, začenši od mene, upogniti glave, biti tiho in nadaljevati s trdim delom," se je pridušal razočarani Gattuso in dodal: "To je boleč trenutek za vse v klubu. Upam, da bomo kljub nepričakovani zaušnici ohranili vsaj nekaj miru pred nadaljevanjem sezone. Zdaj nam ni lahko, a fantje delajo zelo dobro, in upam, da se jim bo to kmalu vrnilo tudi na igrišču."
Spomnimo: Lazio je v minuli sezoni prišel vse do finala pokalnega tekmovanja, kjer je moral pirznati premoč milanskemu Interju (0:2). Sinjemodri iz prestolnice bodo uvodno tekmo nove sezone Serie A igrali v gosteh proti Bologni.
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