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Odbojka

Gattuso osramočen ob debiju na klopi Lazia

Rim, 17. 08. 2026 08.05 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
A.V.
Kdo bo na selektorskem stolčku nasledil Gennara Gattusa, še ni znano.

Nogometaši rimskega Lazia, ki so v prejšnji sezoni prišli vse do velikega finala domačega pokalnega tekmovanja, v katerem so morali priznati premoč milanskemu Interju (0:2), so še pred začetkom nove sezone italijanskega prvenstva doživeli debakl na prvi stopnički pokalnega tekmovanja s porazom proti drugoligašu Mantovi z 0:2.

Kontroverzni Gennaro Gattuso si svojega debija na klopi sinjemodrih iz italijanske prestolnice ne bo zapomnil po lepem. 

Prav nasprotno, boleča zaušnica, ki jo je s svojimi varovanci prejel še pred začetkom nove sezone državnega prvenstva, v katerem ima Lazio visoke ambicije, je obrnil stvari na glavo. Razočarani navijači Lazia so le nekaj trenutkov po porazu z 0:2 proti drugoligašu Mantovi povedali svoje, izpad že v prvem krogu domačega pokalnega tekmovanja pa je zagotovo velik udarec za v tej sezoni visoko ambiciozne Rimljane.

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"Katastrofalen vstop v novo sezono za Lazio in njihovega stratega Gattusa. To je bil sramoten nastop favorita v tej tekmi s skupnim imenovalcem v obeh fazah igre - počasnost. Lazio je s tem velikim spodrsljajem že zapravil prvo priložnost za vidnejši rezultat v enem od dveh glavnih domačih tekmovanj, zdaj jim preostane še italijansko prvenstvo. Gattusova avantura na klopi Lazia bo očitno izgledala kot zelo zahteven vzpon na goro," so se slikovito izrazili pri sloviti Gazzetti dello Sport.

Kontroverzni Gennaro Gattuso se ni proslavil ob debiju na klopi Lazia.
Kontroverzni Gennaro Gattuso se ni proslavil ob debiju na klopi Lazia.
FOTO: AP

"Za ta poraz prevzemam popolno odgovornost. Zdaj moramo vsi, začenši od mene, upogniti glave, biti tiho in nadaljevati s trdim delom," se je pridušal razočarani Gattuso in dodal: "To je boleč trenutek za vse v klubu. Upam, da bomo kljub nepričakovani zaušnici ohranili vsaj nekaj miru pred nadaljevanjem sezone. Zdaj nam ni lahko, a fantje delajo zelo dobro, in upam, da se jim bo to kmalu vrnilo tudi na igrišču."

Spomnimo: Lazio je v minuli sezoni prišel vse do finala pokalnega tekmovanja, kjer je moral pirznati premoč milanskemu Interju (0:2). Sinjemodri iz prestolnice bodo uvodno tekmo nove sezone Serie A igrali v gosteh proti Bologni.

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KOMENTARJI5

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športnik66
17. 08. 2026 11.08
Gattuso pač ni pravi material za trenerja. Me čudi, da tega še ni dojel.
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+1
1 0
galambszar
17. 08. 2026 10.19
Edina rešitev za Lazio je Safet Hadžić.
Odgovori
0 0
simc167
17. 08. 2026 09.14
Naj mu že nekdo pove, da nima pojma.
Odgovori
+6
6 0
SAKOSAKO
17. 08. 2026 09.03
To je še enkrat dokaz da ne more biti vsak nogometaš tudi trener!!!
Odgovori
+8
8 0
Wolfman
17. 08. 2026 08.49
Včerajšna tekma je čisto podzemlje.
Odgovori
+2
2 0
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