Gen-I Volley se je vrnil na tretje mesto

Pred tokratnim obračunom sta ekipi odigrali tri medsebojna srečanja, dvakrat so zmagale Šempetranke, enkrat doma in enkrat v gosteh, Novogoričanke pa so bile enkrat uspešnejše v Savinjski dolini. A varovanke Vasje Samca Lipicerja so v zadnjem času pokazale rast forme in so bile prepričane, da bodo tekmo dobile.

Samozavestno so jo tudi začele, povedle s 5:1, gostje pa razlike do konca niso zmanjšale na več kot tri točke. Podobna zgodba se je napovedovala tudi pri izidu 11:7 v drugem nizu, a njegov srednji del je vendarle pripadel gostjam, ki so celo prišle do vodstva. Na 19. točki sta bili ekipi izenačeni, nato pa je dve zaporedni točki, drugo z blokom, dosegla Žana Zdovc Sporer, ki se vse bolj kaže kot pomembna okrepitev v drugem delu prvenstva. Svoje je dodala še Polona Frelih, treh točk zaostanka pa Savinjčanke niso nadoknadile.