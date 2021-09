Giuliani pred četrtfinalom: Čehom prepuščamo vlogo favoritov

"Češka je Francoze zagotovo presenetila, vendar pa proti olimpijskim prvakom nihče ne zmaga po naključju. Češki odbojkarji so tehnično zelo dobro podkovani, proti nam so že zmagali, za sabo pa imajo tudi navijače, ki bodo naredili vse, da bi svoji reprezentanci pomagali do zmage in uvrstitve v polfinale. S tega stališča lahko Čehom prepustimo vlogo favoritov, mi pa se bomo osredotočili na svojo igro, skušali bomo ostati mirni in igrati tako, kot da nimamo ničesar izgubiti," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal italijanski strateg na slovenski klopi.

Slovenski odbojkarji so si nastop v četrtfinalu evropskega prvenstva zagotovili po zmagi s 3:1 v osmini finala proti Hrvaški, Čehi pa so z zelo dobro predstavo presenetili Francoze. Reprezentanci, ki sta se srečali že v okviru skupine B, ko so bili s 3:1 uspešnejši Čehi, se bosta tako med seboj pomerili še za uvrstitev v polfinale. Slovenski selektor Alberto Giuliani vlogo favoritov prepušča tekmecem.

Alberto Giuliani se zaveda, da so Čehi zelo nevarni. Poleg dejstva, da so v osmini finala premagali olimpijske prvake Francoze, so na otvoritveni tekmi skupine B prepričljivo premagali tudi Slovenijo (3:1).

"Menim, da so deloma tudi zato igrali na tako visoki ravni. S Čehi smo se v skupini že srečali in na žalost izgubili – ali pa na srečo, saj ne vem. Popraviti bomo morali določene stvari, biti pozorni na njihove zelo dobre servise in tudi na obrambo. Na prvi tekmi so namreč naše visoke žoge zelo dobro branili, imajo tudi zelo močan blok. Na vse to bomo morali biti pozorni," je še za OZS dodal novi član poljske Asseco Resovie iz Rzeszowa.

Slovenski sprejemalec Klemen Čebulj opozarja na visok češki blok in dobro obrambo. Zaveda se, da bo morala Slovenija v sredo igrati na zelo visoki ravni. "Mislim, da je bil včerajšnji rezultat po eni strani presenečenje, po drugi pa tudi ne, saj Čehi igrajo doma, pred domačim občinstvom, in to je zanje velika prednost," je uvodoma pristavil Korošec.

'Čehi igrajo doma, pred domačim občinstvom, in to je zanje velika prednost'

Proti njim bomo morali biti zelo agresivni od prve do zadnje točke

Tudi slovenski kapetan Tine Urnaut meni, da bodo navijači močno orožje Čehov, a je prepričan, da lahko s soigralci to obrnejo tudi v svojo korist: "Čehe zagotovo nosi entuziazem, polni so energije in včeraj so zares 'leteli' po igrišču. Proti njim bomo morali biti zelo agresivni od prve do zadnje točke. Morali bomo zdržati njihov pritisk in trenutke, ko bodo pred domačim občinstvom spet igrali zelo dobro. Morali bomo biti tudi potrpežljivi in izkoristiti svoje priložnosti."

Pred letošnjim evropskim prvenstvom sta se Slovenija in Češka v zadnjih letih srečali dvakrat. Na tekmi svetovne serije v Seulu leta 2017 so bili s 3:1 boljši slovenski odbojkarji, ki so se veselili tudi zmage v obračunu kvalifikacij za olimpijske igre januarja lani v Berlinu. Zmagovalec obračuna med Češko in Slovenijo se bo v polfinalu v poljskem Gdansku pomeril bodisi proti Poljski bodisi proti Rusiji.