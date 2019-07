Giuliani verjame, da bodo Slovenci na tekmah z Italijani zelo motivirani

Slovenski odbojkarji so z odliko opravili prvo nalogo v tem poletnem obdobju. Po končnem zmagoslavju na turnirju v Ljubljani, kjer so premagali Čilence, Turke, Beloruse in nato v velikem finalu še Kubance, so se prebili v elitno ligo narodov, pred njimi pa je že nov izziv - kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Med 9. in 11. avgustom bodo nastopili na turnirju v poljskem Gdansku, njihovi tekmeci pa bodo lanski svetovni prvaki Poljaki, Francozi in Tunizijci. V deželo vzhajajočega sonca se bodo prebili le zmagovalci tega turnirja.

Pred olimpijskim kvalifikacijskim turnirjem v poljskem pristaniškem mestu ob Baltskem morju se bodo v tem tednu dvakrat pomerili z imenitnimi Italijani. "Prijateljski tekmi, ki ju bomo odigrali v tem tednu, sta za nas zelo pomembni. V tekmovalni pogon se vračamo po tednu dni zasluženega počitka po zmagi na turnirju challenger in uvrstitvi v ligo narodov," je pred odhodom na Apeninski polotok dejal italijanski strokovnjak na slovenski klopi Alberto Giuliani.

"Pričakujem, da bodo fantje zelo motivirani in bomo dobili ključne povratne informacije, kaj še lahko izboljšamo. To bomo tudi poskusili storiti v naslednjem tednu in se tako čim bolje pripraviti na pomemben kvalifikacijski turnir za olimpijske igre," je še dodal Italijan. Slovenske odbojkarje po olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Gdansku čaka še najpomembnejše tekmovanje tega poletja - evropsko prvenstvo. To bo med 13. in 29. septembrom v Sloveniji, Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Slovenija se bo v skupinskem delu v Ljubljani pomerila z Belorusijo (13. september), Finsko (14. september), Turčijo (15. september), Severno Makedonijo (17. september) in Rusijo (18. september). V osmino finala se bodo prebile štiri najboljše uvrščene izbrane vrste iz vseh štirih skupin, slovenska skupina C pa se križa s skupino D, v kateri bodo nastopili Češka, Estonija, Črna gora, Nizozemska, Poljska in Ukrajina.