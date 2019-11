Giuliani o olimpijskih kvalifikacijah: Slovenija bo pripravljena na vse in vsakogar

Spomini na 19. september in Pariz so še živi. Kot tudi na dogajanje dan kasneje, ko je na Kongresnem trgu množica pozdravila srebrne odbojkarje. A od preteklosti se ne živi, česar se slovenski selektor Alberto Giulianiše kako dobro zaveda. S tem namenom je že zavihal rokave, obiskuje tekme, pozorno spremlja nastope slovenskih igralcev, statistike. Prvič po odbojkarski mrzlici, ki je stresla Slovenijo, se je mudil na sončni strani Alp, v Mariboru. V vsem svojem sijaju je znova sijal obetavni, 17-letni sprejemalec Rok Možič, ki se je s soigralci veselil zmage. Cilji so jasni, vselej najvišji, slovenska reprezentanca je na minulem evropskem prvenstvu dokazala, da z njo ne gre češenj zobati. Premagali so zanje nepremagljive Bolgare, branilce naslova Ruse, svetovne prvake Poljake. A naslednja naloga bo še zahtevnejša, drugi krog olimpijskih kvalifikacij. Sploh, če bodo na klubski ravni vsi igrali, kot so v Stožicah. To bo vidno v kratkem, ko bo Giuliani obiskal večino slovenskih igralcev na tujem. Priprave na naslednji vrhunec generacije se začnejo konec leta