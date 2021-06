Giuliani: Kar smo pokazali proti Nemcem, zagotovo ni naša raven

Pred Srbi so po zmagi še Iranci, za njimi pa na osmem mestu Nemci. Brazilci so na drugem mestu. Zaostajajo le za Poljaki, ki so s 3:1 premagali Rusijo. Slednja je na četrtem mestu, ki še prinaša nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice. Francozi so tretji, potem ko so po zaostanku z 0:1 in 1:2 v nizih na koncu osvojili dve točki proti Japonski (3:2). Po slabšem začetku in dveh porazih so še četrto zmago zapovrstjo nanizali Iranci. Tokrat so bili s 3:0 v nizih boljši od neprepričljivih Bolgarov. Azijski predstavnik se je tako povzpel na šesto mesto z istim številom točk kot Slovenija (12). Na preostalih tekmah je Argentina ugnala Nizozemsko s 3:0, ZDA pa so bile boljše od Avstralije prav tako s 3:0. V poznem večernem sporedu dvoboj čaka še Kanado in Italijo v spodnji polovici lestvice. Reprezentance v boju za prva štiri mesta čakajo še trije cikli po tri tekme. "Enostavno je. Mi smo igrali slabo odbojko, Nemčija pa dobro, tako smo izgubili tekmo. Nismo delali tega, kar delamo običajno. Slabo smo servirali, slabo izkoriščali napade preko sredine. Danes to ni funkcioniralo. Pozabimo lahko le rezultat, za ostalo pa želim, da si igralci zapomnijo, še posebej napake, saj to, kar smo danes pokazali, zagotovo ni naša raven," je po drugem porazu v Ligi narodov dejal selektor Alberto Giuliani. "Ta predstava ni bila najboljša. Tekmo smo še odprli tako, kot smo si želeli, potem pa se v nadaljevanju nismo držali našega načrta. V protinapadih smo bili premalo agresivni, premalo prodorni. Nemci so začutili svojo priložnost. Dobro so se branili, v napadih so bili pogumni, sploh pri udarcih po prstih in dolgo v polje. Naša ne najboljša predstava, njihova odlična in rezultat je, kakršen je. Moramo se navaditi, da bo tekmovanje še dolgo in da bodo prišle tudi take tekme," je za uradno spletno stran OZS povedal Gregor Ropret.