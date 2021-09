Giuliani: Ko trener začne imeti igralce preveč rad, potem je to težava

Da je bilo zlato na dosegu roke, se zaveda tudi 56-letni Italijan, a svojim fantom nima ničesar očitati. " Na igrišču smo vsi dali sto odstotkov energije, ampak to je šport. " Če je leta 2019 srebro praznoval skupaj z odbojkarji na Kongresnem trgu, je letos moral ostati na Poljskem, kjer je že začel z delom v klubu. "Vse je super, danes smo začeli s treningi. Poljski igralci niso zadovoljni s svojim rezultatom, a danes mi jih je veliko čestitalo za naš uspeh. "

Kakovosti slovenskih odbojkarjev se dobro zaveda. Jani Kovačič je bil izbran za najboljšega libera na prvenstvu. Tonček Štern pa je med našimi odbojkarji zbral največ točk, 124 na devetih tekmah. V Ligi narodov je že vključil Gregorja Pernuša, na evropskem prvenstvu je igral Rok Možič. Priključitev mladih igralcev je pomembna, saj je odhod Tineta Urnauta in Dejana Vinčiča, ki za reprezentanco igrata že 17 let, vse bližje. S koncem Eurovolleyja se je Italijanu iztekla pogodba o sodelovanju s slovensko odbojkarsko reprezentanco. Pa si želi ostati? "Ja, ampak je težava. Ko trener začne imeti igralce preveč rad, potem je to težava."

V prihajajočih dneh se bo pogovoril tako s klubom kot reprezentanco in hitro bo jasno, ali ga bomo tudi na svetovnem prvenstvu naslednje leto videli na klopi Slovenije.