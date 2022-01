Giulianiju ni bilo treba čakati dolgo na novo službo: odslej na klopi grškega velikana

"Čeprav sem si želel nekaj počitka, sem se v pogovoru z družino odločil, da sprejmem ponudbo Olympiacosa. Gre za velik klub, ki ima bogato tradicijo. V njem so igrali veliki igralci in veliki trenerji na čelu z Giampaolom Montanijem. Poznam zdajšnji položaj, rad imam izzive. Verjamem, da bo klub z mojo pomočjo prišel do rezultatov, ki si jih zasluži," je prek družbenih omrežij sporočil 57-letni Alberto Giuliani.

Potem ko je na Poljskem vodil slovenskega reprezentanta Klemna Čebulja in Jana Kozamernika, bo tudi v Grčiji sodeloval s svojim nekdanjim varovancem iz slovenske reprezentance. Član Olympiacosa je namreč Alen Pajenk.