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Odbojka

'Godi spoznanje, da se velikani rado vračajo na turnirje pod našo organizacijo'

Ljubljana, 18. 06. 2026 09.57 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Predstavitev novega odbojkarskega selektorja Fabia Solija

Dvorana Stožice bo že od prihodnje srede naprej prizorišče turnirja elitne Lige narodov. V Ljubljano prihaja odbojkarska elita, slovenska izbrana vrsta pa se v boju z najboljšimi reprezentancami sveta nadeja velike podpore s tribun. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

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Odbojkarska zveza Slovenije bo turnir Lige narodov organizirala tretjič. Prvič smo ga spremljali leta 2024, ko so se naši fantje pred domačimi navijači podali v boj za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, drugič so se reprezentance v okviru VNL pri nas zbrale lani. Za odbojkarski spektakel, ki se bo začel 24. junija, je vse že skorajda pripravljeno, predsednik OZS Metod Ropret pa je prepričan, da bodo s sodelavci ponovno potrdili sloves enega najboljših organizatorjev največjih odbojkarskih dogodkov. 

Metod Ropret
Metod Ropret
FOTO: Damjan Žibert

"Z organizacijo vseh dosedanjih dogodkov – evropskega in svetovnega prvenstva ter turnirjev Lige narodov – smo Slovenci pridobili izjemen "rating" in čisto vse reprezentance, tudi tiste najvišjega nivoja, kot so Italija, Brazilija itd., k nam prihajajo z velikim veseljem, hkrati pa tudi na najlepši možni način izražajo, kako dobro so turnirji pri nas organizirani. To je za nas neke vrste pohvala in priznanje, kljub temu pa vsako leto skušamo še kakšno stvar nadgraditi, se poskušamo še bolj približati tako publiki kot sponzorjem in temu so prirejeni vsi naši programi in aktivnosti. Kar je letos potrebno omeniti kot novost je, da bo letošnje tekme spet mogoče spremljati na dveh kanalih, tako na VOYO kot na Kanalu A," je dejal prvi mož OZS.

Preberi še Slovenci pred odbojkarsko vročico v Stožicah: Takega turnirja še ni bilo

OZS bo na turnirju v dvorani Stožice poskrbela za osvežitev programa, z novimi lučmi bo drugačen tudi ambient, organiziranih pa bo kar nekaj promocijskih dogodkov. "Naša interna zaveza je, da vsako leto skušamo ponuditi še več. Na eni strani nas k temu vodijo zahteve mednarodne zveze, na drugi strani pa želimo dogodek še bolj približati ljudem in ga narediti kar se da atraktivnega. Prepričan sem, da se bo to pokazalo v dobrem obisku. Še posebej lahko izpostavim slovenski dan, torej dan prve tekme proti Kanadi. Že tradicionalno so vabilo k ogledu tekme prejeli gasilci, tokrat pa smo akcijo v partnerstvu z NLB razširili še na ostale službe za zaščito in reševanje. Ocenjujemo, da bo to spontan in prijeten slovenski dan v Stožicah. Že dan kasneje, v okviru tekme z Bolgarijo, nas čaka še en prijeten dogodek, ki bo, upam, prav tako dobro obiskan. Prvič v zgodovini slovenske odbojke bomo pod strop dvorane potegnili dva dresa. To bosta dresa s številko šest Mitje Gasparinija in številko devet Dejana Vinčića. Veselim se, da bomo pet dni res uživali v športnih predstavah na najvišji ravni. Reprezentance, ki prihajajo k nam, so vrhunske, zato bodo to vrhunske tekme in vabim vse, da se nam pridružite v Stožicah in podprete fante, kot ste jih vselej doslej," je za uradno spletno stran še dodal Ropret.

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Liga narodov se bo začela 24. junija, ob 13. uri z dvobojem aktualnih svetovnih prvakov Italijanov in aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov. Ob 16.30 se bosta pomerili Brazilija in Ukrajina, ob 20.30 pa bo na sporedu obračun Slovenije in Kanade. Preostala dva turnirja bosta gostili Poljska (Gliwice) in Francija (Orleans).

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Slovenci pred odbojkarsko vročico v Stožicah: Takega turnirja še ni bilo

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