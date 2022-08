'Gradili bomo na dobri predstavi v petem nizu'

Slovenska izbrana vrsta se je na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Gradcu veselila izjemno pomembne zmage. Naša dekleta so bila po dveh urah in pol boja od Avstrijk boljša z 2:3 (-17, 14, -19, 27, -9). Naslednje srečanje jih čaka 27. avgusta v Tbilisiju. Slovenke tokrat v Gradcu niso ponovile igre iz Maribora, ko so bile za razred boljše. V izredno izenačenem dvoboju so bile res razigrane v prvem in zadnjem nizu. Popolnoma brezglava je bila slovenska igra v drugem, predčasno pa bi reprezentantke lahko dobile četrti niz, ko so imele pri 24:22 dve zaključni žogi. Za potrditev zmage so nato potrebovale odločilni peti niz, ki je s 15:9 pripadel varovankam italijanskega selektorja Marca Bonitte. "Naša druga tekma proti Avstriji bi morala biti drugačna. Nismo igrali prav dobro, še posebej v drugem nizu, ko nas je zmanjkalo na sprejemu in naša strategija ni delovala. V končnici četrtega niza smo si privoščili čudne napake, ki so bile posledica velike nervoze. A pustimo to za sabo, pomembno je, da smo zmagali s 3:2 in da smo peti niz odigrali zelo dobro. Na tem bomo gradili," je bil po težji tekmi v Gradcu neposreden selektor Bonitta. "Kot pričakovano, je Avstrija danes igrala na višjem nivoju kot na prvi tekmi. Bolje so sprejemale in igra jim je bolje stekla in temu smo se morale prilagoditi. Na momente smo se bolj branile kot napadale, a ko smo postale agresivnejše, smo igro obrnile v naš prid. Sprejem je bil občasno dokaj dober in smo lahko razvile igro. Odločale so malenkosti, bile smo nekoliko bolj odločne od tekmic in se mi zdi, da je to tekmo prelomilo v našo korist," je dodala Julija Grubišič Čabo.



Izid, kvalifikacije za EP 2023, Gradec:

2. krog:

Avstrija - Slovenija 2:3 (-17, 14, -19, 27, -9)