Gregor Ropret: Nobenemu proti nam ne bo lahko

"Presrečni smo. Še ena neverjetno težka tekma. Po prvih dveh nizih, ko nam je igra lepo tekla, smo se v nadaljevanju malenkost uspavali, malo preveč sprostili, nismo bili več agresivni. Videlo se je, da so Ukrajinci šli na vse ali nič, uspelo jim je nekaj fantastičnih servisov in napadov. Tako je bilo do konca težko, ampak še enkrat več smo pokazali naš značaj, srce, kar je v končnicah pretehtalo," je bil po četrtfinalni tekmi presrečen slovenski podajalec Gregor Ropret . 34-letni Ljubljančan je kot član Perugie vajen igranja v Italiji, kamor se bo v želji po odličju, kmalu odpravila slovenska reprezentanca: "Kljub temu, da bodo v Rimu najboljše ekipe, tja ne gremo le sodelovat. Upam, da se bo tradicija nadaljevala, da se statistika ne bo spremenila, da bomo tudi tokrat prišli do finala. Vem pa, da nobenemu proti nam ne bo lahko, še posebno, če bomo tako agresivni, kot smo bili danes v prvih dveh nizih."

Sprejemalec Slovenije Rok Možič pa se je po sedmi zaporedni zmagi Slovenije na EP še posebej zahvalil navijačem, ki so slovenske fante spodbujali v Varni: "Že drugo zaporedno tekmo smo imeli nekaj težav. Dokazali so, da so zahtevni tekmeci, posebej Plotnickij, ki je eden najboljših serverjev na svetu. A tudi mi smo spet dokazali, da imamo srce, da ne obupamo. V težkih trenutkih zaključujemo napade, verjamemo vase. Zdaj bomo imeli malo počitka, nato nas čaka pot v Rim. Hvala navijačem, ki so se pripeljali do sem, nismo jih razočarali. Zagotovo je kdo izgubil kakšno leto življenja, nekaj stresa je bilo, a navijače pozivam, da vendarle še v večjem številu pridejo v Rim. Mi jim obljubljamo, da bomo dali vse od sebe."