Grkinje bodo vrnile gostoljubje Slovenkam

Na uvodni tekmi reprezentanc Slovenije in Grčije, ki ju med 20. avgustom in 10. septembrom čakajo kvalifikacije za EuroVolley 2023, so bile s 3:1 (27, 16, -21, 19) boljše Slovenke, selektor Marco Bonitta pa je priložnost za dokazovanje ponudil vsem igralkam. Enako tudi na drugi tekmi, ki sta jo reprezentanci odigrali neodločeno, 2:2 (23, 24, -20, -23), na tretji tekmi pa so bile prepričljivo, s 3:0 (13, 18, 21) uspešnejše naše odbojkarice.

Po predstavah na obračunih z Grčijo je bil italijanski strateg na slovenski klopi, Marco Bonitta, v pogovoru za uradno spletno stran OZS zadovoljen: "Na prvih dveh tekmah so se nam še dogajala nihanja v igri, na tretji tekmi pa nam jih je že uspelo odpraviti. Pridružile so se nam še zadnje igralke, ki so nastopale za reprezentanco v mlajših kategorijah in zatem dobile nekaj dni prosto, tako da smo zdaj kompletni. Za igralke, ki so bile odsotne in te, ki so trenirale v Kranjski Gori, to ni bilo preprosto, predvsem zaradi načina dela, ki ga imamo in ekipnega duha. Naslednje tri tekme, ki jih bomo odigrali v Grčiji, bodo za nas zato zelo dobrodošle, tako za naš sistem kot tudi za dodatno krepitev vzdušja v ekipi."