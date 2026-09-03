Grozljiva poškodba odbojkarice: kriki, ki so rezali tišino v dvorani

Nesreča se je zgodila že na začetku drugega niza. Med tretjo točko je Georgia-Loula Angelopoulou stekla v obrambno akcijo in skušala sprejeti žogo po napadu srbskih reprezentantk. Pri tem je prišlo do silovitega in nesrečnega trčenja s soigralko. Ob trku je noga mlade odbojkarice zdrsnila v nenaraven položaj, koleno pa je bilo izpostavljeno velikemu pritisku. Posledice so bile takoj vidne. Odbojkarica je po poškodbi padla na tla in v neznosnih bolečinah kričala. Njeni kriki in jok so pretresli celotno dvorano, med občinstvom in igralkami pa je zavladala mukotrpna tišina.
Prizor je močno prizadel tudi preostale igralke. Odbojkarice obeh reprezentanc so v šoku spremljale dogajanje, številne pa niso mogle zadržati solz. Tekma je bila nemudoma prekinjena. Po večminutni oskrbi je morala zdravniška ekipa poškodovano 21-letno Grkinjo z igrišča odnesti na nosilih, gledalci pa so jo pospremili z glasnim aplavzom podpore. Ob dogajanju so bile šokirane tudi srbske reprezentantke, nekatere so se v neverici držale za glavo, pretreseni pa so bili tudi gledalci na tribunah.
Srbija, evropski prvak v letih 2011, 2017 in 2019, je proti Grčiji, ki je na EP doslej bila najvišje na osmem mestu leta 1991, popolnoma prevladovala in slavila s 3:0. Grkinje so se nekoliko resneje upirale le v prvi polovici drugega niza, a tudi tega nato izgubile z 20:25. Srbske odbojkarice so prvi in tretji niz dobile s 25:14 in 25:17. Pri zmagovalkah je Tijana Bošković dosegla 17 točk, Aleksandra Uzelac 15, Branka Tica pa 12. Pri Grkinjah sta po devet točk zbrali Elpida Tikmanidu in Marta Evokia Antuli.
Slovenska vrsta je na letošnjem turnirju na koncu pristala na 12. mestu. V osmini finala so bile od Slovenk boljše Nizozemke, ki so po hudem boju slavile s 3:2. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so pred tem v skupinskem delu premagale Nemke in Madžarke s 3:0 ter Latvijke s 3:2, proti Turkinjam izgubile z 1:3, proti Poljakinjam pa z 0:3.
Korektorica je v odbojki napadalna igralka, ki običajno igra na nasprotni strani od podajalke. Njena primarna naloga je napad, saj je pogosto glavna zaključevalka žog, ki jih podaja ekipa. Ker korektorica ne sodeluje pri organizaciji igre in ne igra v prvi vrsti pri mreži za blokiranje vseh napadov, se lahko popolnoma osredotoči na močne in natančne udarce, s katerimi dosega točke za svojo ekipo.
Odbojka je šport, ki zahteva eksplozivne gibe, kot so visoki skoki, hitri doskoki in nenadne spremembe smeri gibanja. Pri doskokih in hitrih rotacijah koleno prevzame velik del telesne teže, kar lahko ob nepravilnem položaju ali trku privede do preobremenitve ali pretrganja vezi, kot sta sprednja križna vez (ACL) ali stranske vezi. Ženske so zaradi anatomske zgradbe medenice in biomehanike gibanja pogosto bolj nagnjene k tovrstnim poškodbam kolena kot moški.
Tijana Bošković je ena najboljših odbojkaric na svetu in dolgoletna članica srbske reprezentance. Igra na položaju korektorice in je znana po svoji izjemni moči udarca, tehnični dovršenosti ter sposobnosti odločanja o izidu tekme v ključnih trenutkih. Večkrat je bila proglašena za najkoristnejšo igralko (MVP) na največjih svetovnih in evropskih tekmovanjih, s čimer se je zapisala v zgodovino kot ena najbolj dominantnih igralk v moderni odbojki.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.