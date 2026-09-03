Grozljiva poškodba odbojkarice: kriki, ki so rezali tišino v dvorani

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Nesreča se je zgodila že na začetku drugega niza. Med tretjo točko je Georgia-Loula Angelopoulou stekla v obrambno akcijo in skušala sprejeti žogo po napadu srbskih reprezentantk. Pri tem je prišlo do silovitega in nesrečnega trčenja s soigralko. Ob trku je noga mlade odbojkarice zdrsnila v nenaraven položaj, koleno pa je bilo izpostavljeno velikemu pritisku. Posledice so bile takoj vidne. Odbojkarica je po poškodbi padla na tla in v neznosnih bolečinah kričala. Njeni kriki in jok so pretresli celotno dvorano, med občinstvom in igralkami pa je zavladala mukotrpna tišina.

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Prizor je močno prizadel tudi preostale igralke. Odbojkarice obeh reprezentanc so v šoku spremljale dogajanje, številne pa niso mogle zadržati solz. Tekma je bila nemudoma prekinjena. Po večminutni oskrbi je morala zdravniška ekipa poškodovano 21-letno Grkinjo z igrišča odnesti na nosilih, gledalci pa so jo pospremili z glasnim aplavzom podpore. Ob dogajanju so bile šokirane tudi srbske reprezentantke, nekatere so se v neverici držale za glavo, pretreseni pa so bili tudi gledalci na tribunah.

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Srbija, evropski prvak v letih 2011, 2017 in 2019, je proti Grčiji, ki je na EP doslej bila najvišje na osmem mestu leta 1991, popolnoma prevladovala in slavila s 3:0. Grkinje so se nekoliko resneje upirale le v prvi polovici drugega niza, a tudi tega nato izgubile z 20:25. Srbske odbojkarice so prvi in tretji niz dobile s 25:14 in 25:17. Pri zmagovalkah je Tijana Bošković dosegla 17 točk, Aleksandra Uzelac 15, Branka Tica pa 12. Pri Grkinjah sta po devet točk zbrali Elpida Tikmanidu in Marta Evokia Antuli.

Slovenska vrsta je na letošnjem turnirju na koncu pristala na 12. mestu. V osmini finala so bile od Slovenk boljše Nizozemke, ki so po hudem boju slavile s 3:2. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so pred tem v skupinskem delu premagale Nemke in Madžarke s 3:0 ter Latvijke s 3:2, proti Turkinjam izgubile z 1:3, proti Poljakinjam pa z 0:3.