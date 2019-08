Hladen tuš za Slovence na Poljskem: Francija slavila s 3:0 v nizih

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 1. krogu turnirja skupine D olimpijskih kvalifikacij v Gdansku izgubila proti Franciji z 0:3 (-24, -20, -23).

Varovanci Alberta Giulianija so že po prvi tekmi turnirja izgubili realne možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini. Zdaj namreč niso več odvisni od sebe, za osvojitev olimpijske vozovnice morajo tako premagati tako Tunizijo kot Poljsko, močno na roke pa ji morajo iti tudi drugi izidi. Slovenci so v Gdansku naleteli na razpoloženega tekmeca, ki je bil najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno. Imeli so sicer svoje priložnosti, prva dva niza so po izenačenem boju izgubili v končnici, v tretjem pa v zaključku zapravili prednost šestih točk. Začetka tekme so se nekoliko bali, a so bili dovolj zbrani, da so bili tekmecem povsem enakovredni. V nizu sicer niso niti enkrat vodili, a bili Francozom ves čas za petami. Ti so še največjo prednost imeli pri izidu 14:11, vendar je bil rezultat hitro izenačen. Do konca niza so trikolori še enkrat povedli z dvema točkama razlike, toda Tonček Štern je z asom poskrbel, da je bilo na semaforju 19:19. Po izenačenem nadaljevanju je prvo zaključno žogo rešil Alen Pajenk, drugo pa so Francozi izkoristili z asom.

Slovenski odbojkarji so na prvi tekmi kvalifikacij morali priznati premoč Francozom. FOTO: Damjan Žibert

Na začetku drugega niza, ki ga je pri Slovencih na mestu korektorja odigral Mitja Gasparini, so z asom Pajenka Slovenci povedli s 3:0, toda Francozi so hitro vzpostavili ravnotežje. Evropski prvaki iz leta 2015, ko so v finalu premagali prav Slovenijo, so prvič povedli pri izidu 15:14, pri njihovem vodstvu z 19:15 in 20:16 je bilo videti, da bodo niz zanesljivo dobili. Toda nato je na sceno stopil Pajenk, njegovi servisi so prinesli novo izenačenje (20:20). Toda sledila je serija slovenskih napak, pri izidu 20:22 in sumljivi sodniški odločitvi je Slovencem padla še zbranost, tako da do konca niza niso osvojili niti točke.

Giuliani ne more biti zadovoljen z zaključkom prvega in tretjega niza, ki so ju Slovenci preveč poceni izgubili. FOTO: Aljoša Kravanja