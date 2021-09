Hrvati pred spopadom s Slovenci: Šli bomo na glavo, če bo treba

Hrvaška, ki jo vodi italijanski strateg Emanuele Zanini, za zdaj ni dosegla večjih uspehov, najboljši rezultat so hrvaški odbojkarji vknjižili leta 2005, ko so bili na evropskem prvenstvu osmi, v evropski ligi so v letih 2006 in 2013 osvojili srebrni odličji, letos so bili v tem tekmovanju četrti.

Slovenski odbojkarji so po porazih s Češko in Italijo ter po zmagah nad Črno goro, Belorusijo in Bolgarijo prvi del evropskega prvenstva zaključili na drugem mestu v skupini B, njihovi tekmeci Hrvati pa so v skupini C osvojili tretje mesto. V uvodnem delu so izgubili z Nemčijo in Francijo, premagali pa Slovaško, Latvijo in Estonijo.

A da na letošnjem EuroVolleyju merijo visoko, naši sosedje ne skrivajo ... Z nastopi v Talinu, kjer so naši južni sosedi osvojili tretje mesto v skupini, je bil zelo zadovoljen hrvaški kapetan Timofej Žukovski: "Evropskega prvenstva nismo začeli dobro, na tekmi proti Nemčiji nismo imeli svojega dne, sledila pa je še tekma z olimpijskimi prvaki Francozi. A od tega trenutka naprej smo se povsem osredotočili na svoj cilj, da se uvrstimo v izločilne boje. To nam je uspelo in tudi, ko smo bili proti Estoniji že v izgubljenem položaju, smo dali vse od sebe in zmagali. Izjemno sem zadovoljen, saj smo za to, kar smo dosegli, trdo delali." Slovenski in hrvaški odbojkarji so se letos že srečali, saj so pred odhodom na EuroVolley v Osijeku odigrali tri pripravljalne tekme. "Nekaj so trening tekme, povsem drugo pa tekme, ko gre zares, ko je vložek velik. Gotovo takšni dvoboji prinašajo marsikaj nepredvidljivega, a verjamem, da med nami ni velikih skrivnosti. Pričakujem izenačen dvoboj, naredili bomo vse, da ga dobimo. Šli bomo na glavo, če bo treba," je še dejal hrvaški kapetan.