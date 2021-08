Hud udarec za Italijo: Zajcev bo moral pod nož in bo izpustil EP

Eurosport poroča, da je imel Zajcev že dlje časa težave z desnim kolenom. Te naj bi se občutne poslabšale na olimpijskih igrah v Tokiu, po vrnitvi v Italijo pa se je po posvetu z novim delodajalcem odločil, da žrtvuje EuroVolley in gre pod nož.

Ivan Zajcev se je pred to sezono po sedmih letih vrnil v italijanski Lube Volley. Iz ekipe pa so enajst dni pred začetkom EuroVolleyja sporočili, da bo moral 204 centimetrov visoki igralec na operacijo desnega kolena. Ta se bo odvila 25. avgusta, zatem pa 32-letnega odbojkarskega superzvezdnika čaka dolgotrajno okrevanje, saj naj bi se na parket vrnil šele v decembru.

Celoten kader italijanske izbrane vrste za letošnji EP še ni znan. V medijih se je sicer ugibalo, da selektor Gianlorenzo Blengini, tudi trener Lubeja, Zajceva zavoljo natrpanega urnika sploh ni nameraval vzeti s seboj. Tudi Zajcev sam pa je, kot je poročal portal Volleytimes, že nekaj časa razmišljal, da bi izpustil EP in bi si vzel več časa za počitek.

Tako bo kapetan italijanske reprezentance izpustil tudi celotno evropsko prvenstvo, ki ga bodo letos gostile štiri države. Italija bo skupinski del skupaj s Slovenijo igrala v češki Ostravi, kjer bodo zbrane še reprezentance Belorusije, Bolgarije, Črne gore in seveda domača izbrana vrsta. V osmino finala se bodo uvrstile prve štiri ekipe, glavne favoritinje za najvišja mesta pa so Slovenija, Italija in Bolgarija.

Slovenija se bo 3. septembra najprej pomerila s Češko, dan kasneje jo čaka Črna gora. Po dnevu premora sledita Belorusija in zatem še Bolgarija, 8. septembra pa bo na sporedu derbi skupine z Italijo. Vse tekme, kakor tudi obračune izločilnih bojev, bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.