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Odbojka

Igra slovenskih mladcev odlična popotnica pred tekmo s Srbi

Modena, 18. 09. 2026 08.32 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Nik Mujanović in strateg Fabio Soli

Slovenski odbojkarji so s tesnim porazom z 2:3 v nizih proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom zaključili skupinski del evropskega prvenstva v Modeni. Predstava naših mladcev je odlična popotnica pred ponedeljkovim obračunom v osmini finala, ko bo na nasprotni strani mreže stala reprezentanca Srbije.

Varovanci selektorja Fabia Solija so si že pred dvobojem z eno od gostiteljic letošnjega prvenstva stare celine zagotovili najmanj drugo mesto v predtekmovalni skupini A. 

Za češnjo na torti sta za zaključek skupinskega dela v Modeni poskrbeli prav Italija in Slovenija, ki sta prikazali praktično vse, kar vrhunska reprezentančna odbojka lahko ponudi. Od zaostanka Slovencev z 0:2 v nizih preko preobrata in izenačenja na 2:2 do zlatega niza, v katerem pa so bili domačini preprosto boljši in tekmo na koncu dobili s 3:2 v nizih.

Slovenski odbojkarji so skupinski del evropskega prvenstva v Modeni zaključili na drugem mestu, s tremi zmagami in dvema porazoma.
Slovenski odbojkarji so skupinski del evropskega prvenstva v Modeni zaključili na drugem mestu, s tremi zmagami in dvema porazoma.
FOTO: CEV

Veseli dejstvo, da je selektor Soli na včerajšnji tekmi precej več priložnosti za igro namenil mlajšemu delu izbrane vrste, ki je svoje minute na igrišču odlično izkoristil. Klemen Šen, Rok Bračko, Grega Okroglič in Nejc Najdič se niso utrašili uglednega tekmeca; ravno nasprotno, s potrpežljivo in neustrašno igro so enega od glavnih favoritov za naslov evropskega prvaka prisilili v peti niz. 

"Odigrali smo eno boljših tekem na EP. Užitek je bilo igrati, še posebej proti tako kakovostni ekipi, kot je Italija. Na igrišču je bilo veliko dobre energije, kar se je odrazilo tudi v naši igri," je uvodoma dejal Šen in nadaljeval:

"Uvodna dva niza smo bili skoraj ves čas v vodstvu, a smo v končnici odigrali nekoliko slabše, saj so nasprotniki začeli močneje pritiskati s servisom. V tretjem smo verjeli, da lahko spreobrnemo potek tekme, z nekaj dobrimi servisi in uspešnimi napadi smo dobili niz. Ko smo videli, da lahko igramo na taki ravni in osvojimo niz, smo zaigrali še bolje, vložili še več energije in si zagotovili tudi četrti niz. V petem nam je morda malce zmanjkalo moči, a je bila kljub temu to izjemno lepa tekma." 

Nik Mujanović je eden ključnih členov v slovenski izbrani vrsti.
Nik Mujanović je eden ključnih členov v slovenski izbrani vrsti.
FOTO: CEV

Slovenska reprezentanca, to je treba poudariti, tudi v prvih dveh nizih niti pod razno ni bila v podrejenem položaju. Šele po nizu izjemnih začetnih udarcev Romanoja in Giannellija so Italijani naredili razliko, ki jo naši odbojkarji niso več uspeli ujeti. "Zdaj nas čaka tekma s Srbijo, ki ni lahek nasprotnik, zato bomo morali vsi v ekipi prispevati svoj delež za zmago," je misli na prihajajoči obračun osmine finala s starim rivalom že usmeril mladi podajalec Nejc Najdič.    

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18. 09. 2026 09.49
Dobra igra. Očitno se nam za prihodnost slovenske odbojke ni bati.
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