Igra slovenskih mladcev odlična popotnica pred tekmo s Srbi

Za češnjo na torti sta za zaključek skupinskega dela v Modeni poskrbeli prav Italija in Slovenija, ki sta prikazali praktično vse, kar vrhunska reprezentančna odbojka lahko ponudi. Od zaostanka Slovencev z 0:2 v nizih preko preobrata in izenačenja na 2:2 do zlatega niza, v katerem pa so bili domačini preprosto boljši in tekmo na koncu dobili s 3:2 v nizih.

Varovanci selektorja Fabia Solija so si že pred dvobojem z eno od gostiteljic letošnjega prvenstva stare celine zagotovili najmanj drugo mesto v predtekmovalni skupini A.

Veseli dejstvo, da je selektor Soli na včerajšnji tekmi precej več priložnosti za igro namenil mlajšemu delu izbrane vrste, ki je svoje minute na igrišču odlično izkoristil. Klemen Šen, Rok Bračko, Grega Okroglič in Nejc Najdič se niso utrašili uglednega tekmeca; ravno nasprotno, s potrpežljivo in neustrašno igro so enega od glavnih favoritov za naslov evropskega prvaka prisilili v peti niz.

"Odigrali smo eno boljših tekem na EP. Užitek je bilo igrati, še posebej proti tako kakovostni ekipi, kot je Italija. Na igrišču je bilo veliko dobre energije, kar se je odrazilo tudi v naši igri," je uvodoma dejal Šen in nadaljeval:

"Uvodna dva niza smo bili skoraj ves čas v vodstvu, a smo v končnici odigrali nekoliko slabše, saj so nasprotniki začeli močneje pritiskati s servisom. V tretjem smo verjeli, da lahko spreobrnemo potek tekme, z nekaj dobrimi servisi in uspešnimi napadi smo dobili niz. Ko smo videli, da lahko igramo na taki ravni in osvojimo niz, smo zaigrali še bolje, vložili še več energije in si zagotovili tudi četrti niz. V petem nam je morda malce zmanjkalo moči, a je bila kljub temu to izjemno lepa tekma."