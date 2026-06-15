'Igrale smo se z 'ognjem', proti Hrvaticam bo najtežje doslej'

Čeprav so slovenske odbojkarice pred četrtim preizkusom v Evropski ligi pričakovale nekoliko težji obračun od predhodnega, ko so zlahka opravile z Islandkami, pa si nihče v dvorani v Vižmarjih pod Šmarno goro niti pred televizijskim zasloni ni upal napovedati tako izenačenega obračuna z Latvijkami v uvodnih dveh nizih.
Slovenke so v omenjenih obdobjih tekme sicer večkrat vodile tudi z nekaj točkami viška, a vselej popustile in dopustile tekmicam, da se vrnejo v igro. "Vedele smo, da bo proti Latviji drugačna zgodba kot dva dni prej proti Islandiji. Če nam jo ne zagodejo nasprotnice, se pa same spravimo v neroden položaj," je po tekmi, ki se je s slovenskega zornega kota končala z želenim izidom 3:0 v nizih, uvodoma rzmišljala slovenska kapetanka Saša Planinšec.
"Sem pa ponosna na značaj punc, saj smo večkrat dokazale, da se dobro odzivamo v kočljivih trenutkih. Takšne trenutke, če ne drugega, potrebuješ zaradi močnejših tekem, ki sledijo ob koncu tekmovanja," je nadaljevala izkušena kapetanka in zaključila: "Proti Hrvaški ta konec tedna nas čaka najtežji izpit doslej. Na tej tekmi bomo morale biti zbrane od prve do zadnje točke. Prostora za napake ne bo, saj bomo v nasprotnem hitro kaznovane."
Pavlović Mori: "Šele ko si v škripcih, se pokaže pravi značaj ekipe."
Eva Pavlović Mori soglaša s kapetanko Planinšec in dodaja, da bo tekma s Hrvaško že ena izmed odločilnih v boju za najvišja mesta in posledično uvrstitev v tako želeno Ligo narodov prihodnje leto.
"V tekmo smo vstopile nekoliko nervozno. Vidno je, da si želimo vsako tekmo dobiti brez izgubljenega niza, in s tem se moramo nositi iz dneva v dan," pravi Pavlović Morijeva. "Ampak to je po drugi strani dobro da, ko bomo dejansko v škripcih, se bomo znale odzvati še bolje, kot smo se proti Latvijkam," še pristavi Eva Pavlović Mori.
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