'Igrale smo se z 'ognjem', proti Hrvaticam bo najtežje doslej'

Čeprav so slovenske odbojkarice pred četrtim preizkusom v Evropski ligi pričakovale nekoliko težji obračun od predhodnega, ko so zlahka opravile z Islandkami, pa si nihče v dvorani v Vižmarjih pod Šmarno goro niti pred televizijskim zasloni ni upal napovedati tako izenačenega obračuna z Latvijkami v uvodnih dveh nizih.

Slovenke so v omenjenih obdobjih tekme sicer večkrat vodile tudi z nekaj točkami viška, a vselej popustile in dopustile tekmicam, da se vrnejo v igro. "Vedele smo, da bo proti Latviji drugačna zgodba kot dva dni prej proti Islandiji. Če nam jo ne zagodejo nasprotnice, se pa same spravimo v neroden položaj," je po tekmi, ki se je s slovenskega zornega kota končala z želenim izidom 3:0 v nizih, uvodoma rzmišljala slovenska kapetanka Saša Planinšec.