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Odbojka

'Igrale smo se z 'ognjem', proti Hrvaticam bo najtežje doslej'

Ljubljana, 15. 06. 2026 13.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. N.M.
Slovenija - Latvija

Slovenske odbojkarice so letošnjo izvedbo Evropske lige začele z odliko. Po štirih odigranih tekmah so varovanke selektorja Alessandra Oreficeja pri stoodstotnem izkupičku, že ta konec tedna pa jih čakata nova mednarodna izziva. Tekma z južnimi sosedami Hrvaticami bo bržkone že ena izmed odločilnih v boju za najvišja mesta.

Čeprav so slovenske odbojkarice pred četrtim preizkusom v Evropski ligi pričakovale nekoliko težji obračun od predhodnega, ko so zlahka opravile z Islandkami, pa si nihče v dvorani v Vižmarjih pod Šmarno goro niti pred televizijskim zasloni ni upal napovedati tako izenačenega obračuna z Latvijkami v uvodnih dveh nizih.

Slovenke so v omenjenih obdobjih tekme sicer večkrat vodile tudi z nekaj točkami viška, a vselej popustile in dopustile tekmicam, da se vrnejo v igro. "Vedele smo, da bo proti Latviji drugačna zgodba kot dva dni prej proti Islandiji. Če nam jo ne zagodejo nasprotnice, se pa same spravimo v neroden položaj," je po tekmi, ki se je s slovenskega zornega kota končala z želenim izidom 3:0 v nizih, uvodoma rzmišljala slovenska kapetanka Saša Planinšec.

"Sem pa ponosna na značaj punc, saj smo večkrat dokazale, da se dobro odzivamo v kočljivih trenutkih. Takšne trenutke, če ne drugega, potrebuješ zaradi močnejših tekem, ki sledijo ob koncu tekmovanja," je nadaljevala izkušena kapetanka in zaključila: "Proti Hrvaški ta konec tedna nas čaka najtežji izpit doslej. Na tej tekmi bomo morale biti zbrane od prve do zadnje točke. Prostora za napake ne bo, saj bomo v nasprotnem hitro kaznovane."

 Pavlović Mori: "Šele ko si v škripcih, se pokaže pravi značaj ekipe."

Eva Pavlović Mori soglaša s kapetanko Planinšec in dodaja, da bo tekma s Hrvaško že ena izmed odločilnih v boju za najvišja mesta in posledično uvrstitev v tako želeno Ligo narodov prihodnje leto.

"V tekmo smo vstopile nekoliko nervozno. Vidno je, da si želimo vsako tekmo dobiti brez izgubljenega niza, in s tem se moramo nositi iz dneva v dan," pravi Pavlović Morijeva. "Ampak to je po drugi strani dobro da, ko bomo dejansko v škripcih, se bomo znale odzvati še bolje, kot smo se proti Latvijkam," še pristavi Eva Pavlović Mori.

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odbojka slovenska ženska reprezentanca evropska liga latvija saša planinšec

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