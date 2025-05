'Igralk, ki jih na naslednjem zboru ne bo, ne bodo mogle sodelovati v poletnih akcijah'

Reprezentančne aktivnosti so dekleta začela že v ponedeljek, 5. maja, ko so se zbrala v Kranjski Gori. Tam je pod vodstvom selektorja Alessandra Oreficeja treniralo 18 igralk, ki so se intenzivno pripravljale na prvi izziv letošnje sezone. Selektor je na priprave v Francijo popeljal 15 igralk, medtem ko so tokrat doma ostale Ajda Gornjec Hodnik, Selena Leban in Živa Labinjan. Kot zadnja se je ekipi pridružila izkušena Eva Pavlović Mori. ki se že veseli reprezentančnih akcij in igranja v dresu z državnim grbom.