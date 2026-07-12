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Odbojka

Imele so 2:0 v nizih in zlato na dosegu roke, nato je nekdo ugasnil luč

Ljubljana, 12. 07. 2026 09.12 pred 15 minutami 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija - Latvija

Držale so vodstvo z 2:0 v nizih in izenačen izid v tretjem pri 19:19. Slovenke so bile tik pred zmago v rednem delu in pripravljene, da v zlatem setu opravijo še zadnji udarec za osvojitev Evropske lige. Nato pa je nekdo "ugasnil luč" in sledilo je strmoglavljenje vse do bolečega poraza v petem nizu (2:3) proti Švedski. Slovenija je bila pred vrati raja, a vrat ni znala odpreti. Srebro je ob zamujeni veliki priložnosti slaba tolažba.

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Slovenska reprezentanca je morala na povratni tekmi velikega finala Evropske lige, znova po hudem boju in z 2:3 (15, 18, -20, -18, -12), priznati premoč Švedinjam. Slovenke so osvojile srebro, kar je šele drugo odličje za našo izbrano vrsto v tem tekmovanju. Na prvi tekmi finala Evropske lige med Švedsko in Slovenijo, ki se je odvijala v Örebroju, smo spremljali izredno izenačen obračun. V uvodnem nizu so prevladovale Skandinavke, v drugem in tretjem so bile boljše Slovenke, ki so si v izenačenem četrtem nizu priigrale tudi zaključne žoge, a so Švedinje izsilile peti niz in se veselile zmage.

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A pred drugo finalno tekmo v Ljubljani ni bilo še nič odločenega. Švedinje so namreč za osvojitev zlatega odličja potrebovale zmago, enako kot tudi Slovenke, ki so morale pred razprodano dvorano Vižmarje-Brod in glasnimi navijači premagati nasprotnice in tekmo dobiti v zlatem nizu. Slovenske odbojkarice so prvič v zgodovini igrale v finalu elitne evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Pred tem so bile najboljše v reprezentančni sezoni 2016 na tretjem mestu.

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Doslej najboljša generacija slovenskih odbojkaric je ligaški del končala brez poraza s šestimi zmagami in celo brez izgubljenega niza, tudi v polfinalu pa je prepričljivo dvakrat ugnala Slovaško s 3:0. V finalu je bila slovenska četa na dobri poti do zmage na prvi tekmi, a je Švedska po preobratu dobila odločilni peti niz in v Ljubljano prišla tako rekoč z dvema zaključnima žogama. Slovenke bi morale za osvojitev tekmovanja dobiti dvoboj po rednem delu, nato pa slaviti še v zlatem nizu. Ni šlo. 

Alessandro Orefice je izgubil trenerski dvoboj z rojakom na švedski klopi.
Alessandro Orefice je izgubil trenerski dvoboj z rojakom na švedski klopi.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Malo težko je najti prave besede, saj so čustva še zelo sveža. A pokazali smo, česa je sposobna ta ekipa. Zaupali smo v naš sistem igre in verjeli v podporo naših navijačev. V prvih dveh nizih smo bili odlični, v tretjem smo, ko so Švedinje spremenile nekaj stvari, nekoliko padli. Tudi sreča ni bila na naši strani in potem, ko smo izgubili Neneh, ni šlo le za tehnični del, ampak predvsem za energijo. V petem nizu pa so bile malenkosti, ki jih nismo naredili tako, kot bi morali, predvsem psihološko. Na takih tekmah je za trenutek potrebno pozabiti na tehniko in taktiko, ampak igrati bolj s srcem in čustvi. Tega pri nekaj točkah, ki so bile ključne, nismo uspeli. Ničesar ne smemo obžalovati. Vsem igralkam in svojemu štabu bi rad čestital za trdo delo in za vse, kar smo do zdaj dosegli. Menim, da smo naredili velik korak naprej s to reprezentanco. Zdaj je boleče, težko nam je, ampak moramo nadaljevati z dobrim delom in naš trenutek bo prišel," je po zamujeni veliki priložnosti dejal slovenski selektor Alessandro Orefice

 

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"Trenutno je težko karkoli reči, razen, da nam je vsem zelo žal, saj smo dobro začele tekmo in imele priložnost, da obrnemo to finalno serijo nam v prid in odigramo zlati niz. Žal, smo v tretjem nizu v nekem trenutku izgubile tisti moment, v kakršnem smo igrale prva dva niza. Žal se v kombinaciji s par nesrečnimi situacijami stvari niso odvile tako, kot smo si želele. Vseeno si nimamo česa očitati, na igrišču smo dala vse, kar smo imele. Nič, po zmago gremo naslednje leto," je dodala vidno razočarana slovebnska kapetanka Saša Planinšec.

Saša Planinšec
Saša Planinšec
FOTO: Damjan Žibert

Slovenske odbojkarice Evropsko ligo tako zaključujejo s srebrom, doslej so v tem tekmovanju enkrat osvojile bron. V skupinskem delu tekmovanja so zabeležile šest zaporednih zmag. Premagale so Črno Goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo, v polfinalu pa so dvakrat odpravile Slovaško ter se na svetovni lestvici povzpele najvišje doslej, na 16. mesto.

Prvi del reprezentančne sezone je za naša dekleta zdaj zaključen, po nekaj dneh premora pa se bodo znova zbrale na treningih in začele s pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo, ki ga bodo odigrale v Turčiji.

Razlagalnik

Zlati niz je dodatni, odločilni niz, ki se igra v primeru, da sta ekipi v finalni seriji izenačeni po številu zmag in osvojenih točk (oziroma v primeru enakih rezultatov v nizih). Igra se do 15 točk in služi kot dokončni razplet dvoboja, ko redni deli tekem ne prinesejo končnega zmagovalca turnirja ali serije.

Evropska liga je reprezentančno tekmovanje pod okriljem Evropske odbojkarske zveze (CEV), ki je bilo ustanovljeno leta 2004. Namenjeno je evropskim reprezentancam, da si naberejo izkušnje na mednarodni ravni in se pripravijo na večja tekmovanja, kot sta svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo. Tekmovanje je razdeljeno na več kakovostnih ravni, kjer se reprezentance borijo za napredovanje in prestižne naslove.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
odbojka evropska liga slovenija švedska

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