'Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili'

Oranžni zmaji iz slovenske prestolnice s predstavo v Ankari ne morejo biti zadovoljni, gostiteljem so bili enakovredni le na trenutke. V prvih dveh nizih predvsem na začetku, v prvem je bil za njih usoden njegov srednji del, v drugem pa končnica, pred katero je ACH še vodil z 20:19, nato pa začel nizati napake. V tretjem pa so domači zanesljivo povedli že na začetku, nato pa tekmecem niso dovolili, da se nevarneje približajo.
"Da bi lahko Ziraatu vzeli vsaj niz bi morali storiti manj lastnih napak, predvsem na servisu, kjer smo si predvsem v drugi polovici drugega niza privoščili preveliko število napak," je po tretjem porazu v Ligi prvakov povedal trener ljubljanske ekipe Igor Kolaković.
"Čestitam fantom za borbo, prikazali so boljšo igro kot na prvem medsebojnem dvoboju v Ljubljani. Danes smo imeli svoje priložnosti, ki pa jih nismo znali izkoristili v pravem trenutku. Sedaj se moramo pripraviti na prvi vrhunec letošnje sezone, finale pokalnega tekmovanja, kmalu zatem pa na novo evropsko tekmo na domačem terenu Hale Tivoli," je turško zgodbo zaključil srbski strokovnjak na začasnem delu v Sloveniji, ki že gelda pšroti zadnji domači tekmi rednega dela Lige prvakov.
V vseh nizih je bil odločilen predvsem servis. Ljubljančani so z njim veliko tvegali, a z izjemo začetka tekme posebno uspešno niso bili. Na drugi strani pa domači z njim niso delali napak, čeprav niso dosegli toliko asov kot v Ljubljani.
Pri domačih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Nimir Abdel-Aziz, isto število točk je na drugi strani dosegel nekdanji igralec Ziraata Tonček Štern.
