'Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili'

Oranžni zmaji iz slovenske prestolnice s predstavo v Ankari ne morejo biti zadovoljni, gostiteljem so bili enakovredni le na trenutke. V prvih dveh nizih predvsem na začetku, v prvem je bil za njih usoden njegov srednji del, v drugem pa končnica, pred katero je ACH še vodil z 20:19, nato pa začel nizati napake. V tretjem pa so domači zanesljivo povedli že na začetku, nato pa tekmecem niso dovolili, da se nevarneje približajo.

"Da bi lahko Ziraatu vzeli vsaj niz bi morali storiti manj lastnih napak, predvsem na servisu, kjer smo si predvsem v drugi polovici drugega niza privoščili preveliko število napak," je po tretjem porazu v Ligi prvakov povedal trener ljubljanske ekipe Igor Kolaković.