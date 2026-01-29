Naslovnica
Odbojka

'Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili'

Ljubljana, 29. 01. 2026 11.06 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Tours

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so na tekmi 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov v turški Ankari gostovali pri favoriziranemu Ziraatu, ki prepričljivo zaseda prvo mesto v skupini A. Po tekmi s slovenskimi prvaki, so se le še utrdili na vrhu lestvice in zabeležili svojo četrto zmago v LP. Ljubljančani so nudili dober odpor, predvsem v prvih dveh nizih, vendar za kaj več kot dostojen poraz bili prekratki. Oranžni zmajhi lahko še spoebej objokujejom izgubljeni drugi niz, ko so bili na odlični poti, da ga osvojijo. Sledil je popoln turški preobrat ...

Oranžni zmaji iz slovenske prestolnice s predstavo v Ankari ne morejo biti zadovoljni, gostiteljem so bili enakovredni le na trenutke. V prvih dveh nizih predvsem na začetku, v prvem je bil za njih usoden njegov srednji del, v drugem pa končnica, pred katero je ACH še vodil z 20:19, nato pa začel nizati napake. V tretjem pa so domači zanesljivo povedli že na začetku, nato pa tekmecem niso dovolili, da se nevarneje približajo.

"Da bi lahko Ziraatu vzeli vsaj niz bi morali storiti manj lastnih napak, predvsem na servisu, kjer smo si predvsem v drugi polovici drugega niza privoščili preveliko število napak," je po tretjem porazu v Ligi prvakov povedal trener ljubljanske ekipe Igor Kolaković

Igor Kolaković
Igor Kolaković
FOTO: Damjan Žibert

"Čestitam fantom za borbo, prikazali so boljšo igro kot na prvem medsebojnem dvoboju v Ljubljani. Danes smo imeli svoje priložnosti, ki pa jih nismo znali izkoristili v pravem trenutku. Sedaj se moramo pripraviti na prvi vrhunec letošnje sezone, finale pokalnega tekmovanja, kmalu zatem pa na novo evropsko tekmo na domačem terenu Hale Tivoli," je turško zgodbo zaključil srbski strokovnjak na začasnem delu v Sloveniji, ki že gelda pšroti zadnji domači tekmi rednega dela Lige prvakov. 

V vseh nizih je bil odločilen predvsem servis. Ljubljančani so z njim veliko tvegali, a z izjemo začetka tekme posebno uspešno niso bili. Na drugi strani pa domači z njim niso delali napak, čeprav niso dosegli toliko asov kot v Ljubljani.

Jani Kovačič in Igor Kolaković
Jani Kovačič in Igor Kolaković
FOTO: Damjan Žibert

Pri domačih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Nimir Abdel-Aziz, isto število točk je na drugi strani dosegel nekdanji igralec Ziraata Tonček Štern.

odbojka ach liga prvakov

Ljubljančani do 16., Mariborčanke pa do 21. pokalne lovorike

ACH nudil dober odpor, a ostal brez niza v Ankari

