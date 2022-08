Iran zadnji preizkus Slovenije pred SP

Slovenski odbojkarji so v zaključnem delu priprav na prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska, že odigrali dve pripravljalni tekmi. Proti Egiptu so v petek slavili s 3:0 v nizih, proti Turkom pa so naslednji dan oddali niz in zmagali s 3:1.

Zadnji test pred vrhuncem sezone v mednarodnih tekmovanjih pa bo precej težji. V Stožice namreč prihaja Iran, ki je letos slovensko zasedbo prepričljivo ugnal v ligi narodov. V okviru zadnjega turnirja tega tekmovanja so v Gdansku varovanci Behruza Ataeija slavili s 3:0. Iran je natom kot poroča STA, zaigral v četrtfinalu in tesno izgubil proti Poljski (2:3), ki je na koncu osvojila tretje mesto za zmagovalko Francijo in drugouvrščeno ekipo ZDA.

Slovenska reprezentanca je od konca lige narodov, ki jo je sklenila na desetem mestu, doživela spremembo na klopi, saj je 8. avgusta Avstralca Marka Lebedewa na selektorskem stolčku zamenjal Gheorghe Cretu. Štiriinpetdesetletni Romun je imel doslej na voljo 14 dni, da slovensko izbrano vrsto pripravi na domače prvenstvo, ki se bo začelo v petek ob 20.30. Takrat bodo kapetan Tine Urnaut in soigralci moči merili s Kamerunom. Nato v skupini D sledita še obračuna proti Franciji in Nemčiji.