Odbojka

Iranski odbojkarji na pripravljalni tekmi boljši od Slovencev

Manila, 09. 09. 2025 17.16 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
S.V.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes odigrala predzadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom, ki se bo na Filipinih začelo v petek. Izbrana vrsta Irana je bila v Manili boljša s 3:1 (-32, -23, -23, 24).

V Manilo, na prizorišče 22. svetovnega prvenstva, so naši odbojkarji prispeli v nedeljo. Pred tem so teden preživeli na Japonskem, kjer so opravili del priprav in odigrali dve pripravljalni tekmi proti japonskemu prvoligašu. Slovenci so že včeraj opravili prvi trening na Filipinih, danes pa odigrali prvo od dveh pripravljalnih tekem. 

Varovanci italijanskega stratega, Fabia Solija, so se pomerili s 13. reprezentanco svetovne lestvice, Iranom, ki je letošnjo Ligo narodov zaključil na devetem mestu. Vsi nizi so bili tesni, več zbranosti pa so ob koncu pokazali Iranci. Ti so letos v ligi narodov na prvem turnirju v Rio de Janeiru izgubili proti Sloveniji z 2:3 v nizih.

Kapetan slovenske reprezentance, Tine Urnaut, je po današnji pripravljalni tekmi poudaril, da morajo naši odbojkarji narediti še nekaj korakov, da bodo prišli do želenih predstav: "Današnja tekma je bila pokazatelj, kje smo v tem trenutku. Gre za prvo močnejšo tekmo po daljšem obdobju. Na drugi strani nam je stal kakovosten nasprotnik in videli smo, da moramo še napredovati v vseh elementih igre. V določenih trenutkih bi morali biti bolj potrpežljivi. Potrebno bo narediti še nekaj korakov naprej, da našo igro dvignemo še na višjo raven, saj smo tega sposobni."

Po tekmi, v kateri slovenska izbrana vrsta proti oslabljeni ekipi Irana ni dosegla želenega izida, je svoje razmišljanje strnil eden od nosilcev ekipe, Jan Kozamernik: "Za nami je zelo slaba predstava proti okrnjeni iranski ekipi. Mislim, da na terenu nismo pokazali pravega obraza, energije in motivacije, zakaj smo danes prišli na tekmo. Želim si, da je šlo zgolj za slab dan in da se iz tega nekaj naučimo. Predvsem to, da to, kar smo prikazali, ni dovolj, če želimo igrati proti najboljšim reprezentancam. Upam, da bomo na naslednji pripravljalni tekmi znali bolje izkoristiti priložnosti. Zavedamo se, da bo za uvrstitev v naslednji krog na prvenstvu potrebno pokazati več. Naš prvi cilj je zagotovo uvrstitev iz skupine, vendar bomo imeli, če bomo igrali na takšni ravni, že na prvi tekmi proti Čilu resne težave. Potrebno se je zbrati, prikazati kvaliteto, ki jo imamo, in se na naslednji tekmi predstaviti v boljši luči, saj si to zaslužimo. Celo poletje smo garali in ne bi bilo prav, da bi se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu. Potrebno bo pustiti vse na igrišču in želim si, da bo naslednja tekma boljša."

Pred Slovenci je še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom svetovnega prvenstva, ki jo bodo odigrali jutri proti Argentincem. Slednji so v pripravljalnem obdobju osvojili memorial Huberta Wagnerja. Naši odbojkarji, ki bodo nastope v skupinskem delu opravili v skupini E, bodo s tekmami začeli v soboto, ko se bodo ob 15. uri pomerili s Čilenci.

odbojka slovenija iran priprave na sp
Lenart Čaubi
09. 09. 2025 16.34
ŠE malo pa nas bodo Japonci pral.
ODGOVORI
0 0
gullit
09. 09. 2025 16.51
Japonci nas že nekaj cajta perejo, premagal so nas trikrat že v zadnjih letih. So zelo napredovali, včasih jih pa nikjer ni bilo.
ODGOVORI
0 0
