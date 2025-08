Italija še naprej premočna trdnjava za Slovence

Zmaga nad olimpijskimi prvaki Francozi v četrtfinalu je okrepila upanje, da lahko Slovenci presenetijo tudi svetovne prvake. A proti Italijanom je zmanjkalo tiste pike na i. Kljub izjemni borbenosti in srčnosti je finale Lige narodov ostal nedosegljiv. V nedeljo bodo tako fantje napadli bron – in priložnost, da turnir sklenejo z več kot zasluženo medaljo.

Pomlajena slovenska reprezentanca še vedno ostaja v boju za odličja letošnje izvedbe elitne Lige narodov. FOTO: OZS icon-expand

Po veličastni četrtfinalni zmagi nad olimpijskimi prvaki Francozi so apetiti tako v reprezentanci, kot tudi slovenske odbojkarske javnosti razumljivo zrasli. Med navijači je zavladalo prepričanje, da lahko tokrat klonejo tudi aktualni svetovni prvaki – Italijani. A za zmago proti takšni ekipi je potrebna skoraj popolna predstava. Slovenci so znova navdušili z izjemno borbenostjo in nepopustljivo igro, ki ji nihče ne more oporekati. Vendar pa je za finalno vstopnico tudi tokrat zmanjkal tisti odločilni korak. V nedeljo jih tako čaka boj za tretje mesto – z upanjem, da si pomlajena slovenska reprezentanca pribori zasluženo medaljo in z njo potrditev vsega vloženega truda.

"Danes je bila povsem druga zgodba kot proti Franciji, a na žalost se je končalo s porazom proti Italijanom. Resnično smo si želeli zmago in verjeli, da je zmaga dosegljiva. A na koncu so odločale malenkosti. Prevečkrat smo, predvsem pri lažjih žogah, izgubili natančnost, kar so Italijani izkoristili do potankosti. Zdaj pa nam ne preostane drugega, kot da dvignemo glave. Vemo, da nas jutri (v nedeljo) čaka tekma za tretje mesto in nova priložnost, da odigramo odlično in se prvič na tem tekmovanju povzpnemo na zmagovalni oder," je po tekmi povedal podajalec Uroš Planinšič.

Slovenija se bo za tretje mesto letošnje izvedbe elitne Lige narodov udarila v nedeljo ob 9. dopoldan po našem času. Nasprotnik bo zmagovalec obračuna med Brazilijo in Poljsko.

"Kaj naj rečem o tekmi? Borili smo se od prve točke pa vse do sredine četrtega seta in res verjeli, da lahko premagamo Italijo. A ko igraš proti takšni ekipi, je ena napaka preveč že dovolj, da te kaznujejo. Izgubili smo s 3:1, a menim, da smo dali vse od sebe in da so bile na koncu odločilne malenkosti," je po tekmi razočarano povedal prosti igralec Jani Kovačič.