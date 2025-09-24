Svetli način
Odbojka

Italija zanesljivi polfinalist odbojkarskega SP

Manila, 24. 09. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 5 minutami

Odbojkarji Italije v četrtfinalu svetovnega prvenstva na Filipinih niso dovolili še enega presenečenja. Proti Belgiji so branilci naslova klonili v skupinskem delu prvenstva, tokrat pa istega tekmeca povsem nadigrali, zmagali s 3:0 (13, 18, 18) in brez težav postali polfinalisti.

Italijani so v Pasay Cityju tekmecu, ki je že s samo uvrstitvijo v četrtfinale izenačil svoj največji uspeh na prvenstvih, takoj pokazali, da iz tekme v tekmo rastejo. Z dobrimi servisi, blokom in zanesljivo igro v napadu so jim v prvem nizu dovolili le 13 točk.

Njihova premoč se je nadaljevala tudi na začetku drugega niza, v katerem so povedli s 7:2, Belgijci so se nato nekajkrat približali, a italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je z odmori znal zaustaviti njihove občasne nalete. V drugem delu niza se je praktično na igrišču spet videlo le njih, tekmec ni imel nobenih možnosti.

Nekoliko boljši odpor so Belgijci nudili na začetku tretjega niza, ko so celo vodili za dve točki, a po izidu 10:10 je na servisno črto prišel Alesandro Michieletto in s pomočjo ekipnega bloka poskrbel za štiri zaporedne točke. Če so tudi po tem Belgijci še imeli nekaj upanja, se je to razblinilo po novi seriji dobrih servisov Michieletta v končnici.

V italijanski vrsti so bili razpoloženi vsi, ki so stopili na igrišče, z 12 točkami pa je bil najučinkovitejši bloker Roberto Russo, izkazal se je s štirimi bloki. Točko manj je dosegel Michieletto, v statistiko je vpisal štiri ase. Pri Belgijcih je korektor Ferre Reggers prispeval 13 točk.

Italijani, ki so v osmini finala izločili Argentino, pred tem pa brez izgubljenega niza premagali še Alžirijo in Ukrajino, so bili do zdaj štirikrat svetovni prvaki. Poleg leta 2022 so naslov trikrat osvojili med letoma 1990 in 1998.

odbojka sp italija
