Italijan na slovenski klopi odbojkaric do konca leta 2026

Odbojkarska zveza Slovenije in selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Orefice sta podaljšala pogodbo o sodelovanju. Italijanski strateg bo našo izbrano vrsto, ki jo letos čaka tudi prvi nastop na svetovnem prvenstvu, vodil najmanj do konca leta 2026.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pred slovenskimi odbojkaricami je dolga in naporna reprezentančna sezona, v kateri bodo najprej nastopile v zlati evropski ligi, si zatem skozi kvalifikacije za EuroVolley skušale zagotoviti svoj četrti nastop na evropskih prvenstvih, avgusta pa jih čaka še zgodovinski prvi nastop na svetovnih prvenstvih. Naša dekleta bo skozi vse tri letošnje izzive pa tudi tiste, ki jih čakajo prihodnje leto, vodil Alessandro Orefice, ki je na reprezentančno klop sedel lani.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret pa je sedaj razkril, da so se na OZS sodelovanje z italijanskim strategom odločili podaljšati vsaj do konca reprezentančne sezone 2026: "Vesel sem, da smo se z Alessandrom dogovorili za podaljšanje pogodbe. Zavedamo se, da smo ga v reprezentanco pripeljali v izjemno težkem trenutku in da je bil izpostavljen neprijetni situaciji, v kakršni se ženska reprezentančna odbojka pred tem še nikdar ni znašla. Alessandro je z entuziazmom in energijo dekleta uspel prepričati, da mu sledijo, v reprezentanco so se vrnile nekatere naše najboljše igralke in prepričan sem, da bo prav zaradi te njegove energije reprezentanca le še rasla, še posebej zdaj, ko bomo tudi prvič igrali na svetovnem prvenstvu. Prepričan sem, da bomo tudi v ženski odbojki v prihodnje slišali lepe stvari."

Metod Ropret FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dolgoročnejšega sodelovanja se veseli tudi Orefice: "Zares sem vesel, počaščen in ponosen, da mi je vodstvo OZS ponudilo podaljšanje pogodbe. Lani, ko sem prevzel reprezentanco, smo začeli praktično z ničle in v štirih mesecih naredili zelo veliko. Tudi v prihodnje želim to ekipo razvijati v pravi smeri in prepričan sem, da smo lahko na tekmovanjih, ki nas čakajo, eni od protagonistov. Zelo sem motiviran za nadaljnje delo, podaljšanje pogodbe pa mi tudi omogoča, da se ne osredotočam več le na kratkoročne, temveč na dolgoročne oz. vsaj srednjeročne cilje."

Alessandro Orefice FOTO: Odbojkarska Zveza Slovenije icon-expand