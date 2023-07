Italijani in Američani prvi polfinalisti

V polfinalu zaključnega turnirja odbojkarske lige narodov v Gdansku so se Američanom, ki so po ogorčenem boju s 3:2 premagali olimpijske prvake in branilce naslova Francoze, po pričakovanju pridružili še Italijani. Evropski in svetovni prvaki so bili gladko, s 3:0 (17, 13, 14) boljši od Argentincev.

Italijani so očitno v pravem času ujeli formo in na zadnjih tekmah kažejo izvrstne predstave. Argentince so v vseh treh nizih povsem nadigrali, prevladovali so v vseh odbojkarskih elementih. S 15 točkami je bil v njihovi vrsti najučinkovitejejši Alessandro Michieletto, Roberto Russo se je izkazal s tremi bloki in tremi asi. ZDA – Italija je tako prvi polfinalni par, drugi bo znan po četrtkovih obračunih med Slovenijo in Japonsko ter Poljsko in Brazilijo.