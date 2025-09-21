Osmina finala SP: Italija odpravila Argentino, Belgija izločila Finsko

Italijani so proti Argentincem slavili v vseh nizih, a do zmage so prišli šele po tesnih končnicah. Znova je blestel kapetan in eden najboljših podajalcev na svetu Simone Giannelli , najbolj učinkovit pa je bil mladi zvezdnik Alessandro Michieletto s 15 točkami. Pomemben delež sta dodala tudi Yuri Romano (14) in Mattia Bottolo (13). Pri Argentincih je bil najuspešnejši Luciano Vicentin , ki je prav tako dosegel 15 točk.

Na drugem četrtfinalu dneva sta se pomerili Belgija in Finska, spremljali pa smo podobno zgodbo kot na obračunu med Italijo in Argentino. Belgijci so prvi in tretji niz dobili s 25:21, v drugem pa nasprotnikom dopustili le 17 točk. Pri zmagovalcih je bil z 20 točkami najučinkovitejši Ferre Reggers, eno manj pa je dosegel kapetan Sam Deroo. Omenjena sta pri Belgiji zelo izstopala, pri Finski pa je edini do dvomestnega števila točk prišel Joonas Mikael Jokela, ki se je ustavil pri 14.