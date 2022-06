Italijani pometli z bledimi Slovenci

V ponovitvi finala zadnjega odbojkarskega evropskega prvenstva sta se na Filipinih, šlo je za dvoboj 7. kroga v svetovni Ligi narodov, pomerila Italija in Slovenija. Naši odbojkarji nikakor niso našli ritma, na drugi strani pa so razpoloženi Italijani s Slovenci "počeli kar so hoteli". Na koncu vse skupaj potrjuje tudi prepričljiv rezultat v povsem korist azzurrov. Italija je Slovenijo premagala z gladkih 3:0. Našim odbojkarjem se s tem vse bolj odmika želeni preboj med osem v ligi in s tem napredovanje v izločilne boje. A še nič ni izgubljenega.

icon-expand Slovenska odbojkarska reprezentanca tokrat ni imela pravega razloga za veselje ... FOTO: OZS Izid, Liga narodov, 7. krog:

Italija - Slovenija 3:0 (25:19, 25:16, 25:21)