Italijani previsoka ovira za slovenske odbojkarje: 'Popraviti moramo male stvari'

V prvem nizu je Italija povedla s 4:2 in že takoj dala vedeti, da Slovencem ne bo lahko. Naši fantje so se dobro upirali in vseskozi držali priključek. V samem zaključku so se zmage s 25:22 veselili Italijani. Tudi drugi niz se je odvijal podobno kot predhodni, le da je v izjemno izenačeni končnici slovenska izbrana vrsta prikazala več zbranosti in kljub nekaj neizkoriščenim žogam z zmago z 29:27 niz zaključila v svojo korist. V nadaljevanju je bila slika na igrišču povsem drugačna. Italijani, pri katerih se je s 13 doseženimi točkami na tekmi najbolj izkazal Oleg Antonov, so postali praktično nezgrešljivi. Na drugi strani pa se je Slovencem povsem ustavilo v napadu. Šterna je dobro zaustavil visok italijanski blok, naši odbojkarji pa so naredili tudi veliko število lastnih napak. Na koncu so v tretjem nizu dosegli le skromnih 12 točk. Giuliani je zatem v igro namesto Šterna poslal Mitjo Gasparinija in namesto Pajenka šeSaša Štalekarja, a to ni prineslo večjih sprememb. Domačini so odločno nadzorovali potek niza in Sloveniji dopustili le 14 točk. "Prva dva niza smo odigrali dobro. Vračamo se v tekmovalni ritem po uvrstitvi v Ligo narodov in tednu dni počitka, kar je očitno pustilo posledice. Moramo delati na tem, da se vrnemo v tekmovalni ritem in ti dve prijateljski tekmi sta namenjeni prav temu in pričakujem, da bo že v petek bolje," je po porazu povedal slovenski selektorGiuliani.