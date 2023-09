Italijani proti Poljakom za evropski tron

Tekma je bila enakovredna le do končnice prvega niza. V njej pa je s servisi zablestel italijanski rezervni podajalec Riccardo Sbertoli, ki je naredil razliko. V preostalih dveh nizih so Italijani nadaljevali z odličnimi servisi, razpoloženi so bili tudi v drugih elementih, varovanci nekdanjega selektorja Slovenije Andree Gianija so bili pred navdušenim občinstvom bolj ali manj nemočni.

Domači so si že na začetku nizov priigrali zanesljivo prednost, v drugem nizu težav, da so jo obdržali, niso imeli, v tretjem pa so se v končnici Francozi približali na točko zaostanka, toda preobrat jim vendarle ni uspel.

Pri navdihnjenih Italijanih je navduševala predvsem naveza podajalca Simoneja Gianellija in korektorja Yurija Romana. Slednji je bil s 15 točkami najučinkovitejši v svoji vrsti, 13 jih je dodal Daniele Lavia.

Bloker Barthelemy Chinenyeze je bil z desetimi točkami najbolj učinkovit pri Franciji, ki se bo tako v malem finalu v soboto merila s Slovenijo.

* Polfinale (Italija)

- četrtek, 14. september:

Slovenija - Poljska 1:3 (23, -21, -20, -21)

Francija - Italija 0:3 (-21, -19, -23)

* za tretje mesto (Italija):

- sobota, 16. september:

Rim: 18.00 Slovenija - Francija

* finale (Italija):

- sobota, 16. september:

Rim: 21.00 Poljska - Italija