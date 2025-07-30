Svetli način
Odbojka

Italijani in Brazilci v polfinalu Lige narodov

Ningbo, 30. 07. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.M. , S.V.
Komentarji
1

Italijanska odbojkarska reprezentanca je prva polfinalistka elitne Lige narodov. Na Kitajskem, kjer poteka zaključni turnir najboljše osmerice letošnje izvedbe turnirja, je bila s 3:1 (18, 19, -20, 21) boljša od Kube. Zatem so Brazilci s 3:1 odpravili domačine Kitajce. Slovenijo četrtfinalni obračun proti Franciji čaka jutri ob 9. uri dopoldan. Nato sledi še dvoboj Poljske in Japonske.

* Izidi:

- sreda, 30. julij:

Italija - Kuba 3:1 (18, 19, -20, 21)

Brazilija - Kitajska 3:1 

- četrtek, 31. julij:

09.00 Francija - Slovenija

13.00 Japonska - Poljska

ODBOJKA LIGA NARODOV ITALIJA KUBA SLOVENIJA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
30. 07. 2025 11.24
+1
Srečno, fantje. to je nagrada za vaš trud in delo. Uživajte. Vsekakor pa je tudi dober rezultat v igri.
ODGOVORI
1 0
