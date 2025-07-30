Italijani in Brazilci v polfinalu Lige narodov

* Izidi:
- sreda, 30. julij:
Italija - Kuba 3:1 (18, 19, -20, 21)
Brazilija - Kitajska 3:1
- četrtek, 31. julij:
09.00 Francija - Slovenija
13.00 Japonska - Poljska
Italijanska odbojkarska reprezentanca je prva polfinalistka elitne Lige narodov. Na Kitajskem, kjer poteka zaključni turnir najboljše osmerice letošnje izvedbe turnirja, je bila s 3:1 (18, 19, -20, 21) boljša od Kube. Zatem so Brazilci s 3:1 odpravili domačine Kitajce. Slovenijo četrtfinalni obračun proti Franciji čaka jutri ob 9. uri dopoldan. Nato sledi še dvoboj Poljske in Japonske.
* Izidi:
- sreda, 30. julij:
Italija - Kuba 3:1 (18, 19, -20, 21)
Brazilija - Kitajska 3:1
- četrtek, 31. julij:
09.00 Francija - Slovenija
13.00 Japonska - Poljska
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.