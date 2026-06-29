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Odbojka

'Italijani so bili pripravljeni izgubiti, mi pa nismo znali vzeti zmage'

Ljubljana, 29. 06. 2026 08.14 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.M. A.M.
Slovenija - Italija

Slovenska odbojkarska reprezentanca je tudi na drugem turnirju Lige narodov po treh zmagah vknjižila poraz. V Stožicah je bila s 3:1 v nizih boljša aktualna svetovna prvakinja Italija. Zdaj imajo Slovenci nekaj časa za počitek, sredi julija pa je pred njimi še tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige.

Slovenija je ob glasni podpori v Stožicah odlično začela tekmo proti Italiji, z asom Tončka Šterna prišla do zaključne žoge v prvem nizu in tretjo tudi unovčila. Svetovni prvaki so nato prišli do preobrata in zmage. "Zmanjkalo je malo potrpežljivosti in koncentracije. Tekmo smo začeli s pravim pristopom, potem pa padli. V napadu nismo našli rešitev, Italijanom pa vsa čast za obrambo. Zasluženo so zmagali," meni Štern.

Ta je bil s 13 točkami drugi najučinkovitejši igralec Slovenije, pomembno vlogo pa je imel tudi v preteklih dneh, ko je Slovenija premagala Kanado, Bolgarijo in Brazilijo. "Lahko rečemo, da smo zadovoljni. Turnir zaključujemo s tremi zmagami in porazom, kar je dobro, ampak škoda za to zadnjo tekmo, ker mislim, da so bili Italijani pripravljeni izgubiti, mi pa nismo znali vzeti zmage," je še povedal slovenski korektor.

Odlično tekmo je odigral tudi Rok Možič, ki je zbral kar 19 točk. Po njegovem asu je Slovenija ob koncu četrtega niza povedla z 19:17, petega niza pa ni uspela izsiliti. "Skozi vse tekme lahko vidimo, da imamo nekaj težav na servisu in sprejemu, oni pa so bili zelo konstantni. Zaključili smo kar nekaj težkih žog, ampak na žalost nam ni uspelo iti v peti set. Mogoče bi si ga celo zaslužili, ampak gremo dalje," je dejal Možič.

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Varovanci Fabia Solija so po osmih tekmah pri šestih zmagah in dveh porazih, tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige pa bodo med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer bodo njihovi tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi. "Če še enkrat naredimo tri od štiri, bi bilo super, to bi takoj podpisal, štiri od štiri pa še boljše," je zaključil Možič.

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odbojka slovenija liga narodov italija rok možič tonček štern

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KOMENTARJI1

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JanezNovakJohn
29. 06. 2026 08.51
Ni kaj filozofirat. Italijani so bili zelo dobri. naši so bili dobri.
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