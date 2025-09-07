Italijanke po petih nizih premagale Turkinje in osvojile SP

Za Italijanke je to druga zlata medalja na SP (2002), medtem ko so Turkinje sploh prvič osvojile odličje na tem tekmovanju. Italijanke so bile najboljše že lansko leto na olimpijskih igrah v Parizu in tako združile svetovni in olimpijski naslov.

Da bo tekma precej izenačena, je nakazoval že začetek prvega niza, v katerem si dolgo časa nobena izmed ekip ni priigrala občutnejše prednosti. Prvo zajetnejše vodstvo so si pri izidu 13:10 priigrale Italijanke, a so Turkinje izid izenačile na 14:14. To je napovedovalo tesno končnico, v kateri so več sreče in zbranosti imele Italijanke ter niz dobile s 25:23.

Uvodne izmenjave v drugem nizu so bile v znamenju Turkinj, ki so prišle do vodstva z 10:2. Ogromne prednosti niso zapravile in Italijanke "držale" na razdalji med sedmimi in devetimi točkami prednosti. Ob koncu niza so z asom Melisse Vargas slavile s 25:13.

Tretji niz so bolje odprle Italijanke, ki so hitro prišle do vodstva 6:2. Turkinje so v nadaljevanju dvignile raven svoje igre in izenačile na 16:16. Sledil je dramatičen zaključek. V njem so si Italijanke priigrale tri zaključne žoge za zmago, a so Turkinje izid izenačile na 24:24, toda na koncu so bile Italijanke po asu Paole Egonu boljše s 26:24.

Četrti niz so znova bolje začele Turkinje, ki so povedle s 6:3. Turške odbojkarice so nato še povečevale prednost in prišle do vodstva z 12:7. Italijanke so se skušale pobrati, a jim ni uspelo izničiti turške prednosti, ki je znašala že osem točk (20:12). Turkinje so četrti niz dobile s 25:19.

Odločilni peti niz se je začel izenačeno. Italijanke so si nato priigrale prednost z 9:7, kar je bilo dobro izhodišče pred končnico. Po zaslugi bloka in neizsiljenih napak Turkinj so povedle z 12:8. Italijanke so nato nanizale še tri bloke in slavile s 3:2 v nizih ter osvojile drugi naslov prvakinj.