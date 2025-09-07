Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Italijanke po petih nizih premagale Turkinje in osvojile SP

Nakhon Ratchasima, 07. 09. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Odbojkarice Italije so postale nove svetovne prvakinje. V finalu so na svetovnem prvenstvu na Tajskem po petih nizih premagale Turkinje s 3:2 (23, -13, 24, -19, 8).

Za Italijanke je to druga zlata medalja na SP (2002), medtem ko so Turkinje sploh prvič osvojile odličje na tem tekmovanju. Italijanke so bile najboljše že lansko leto na olimpijskih igrah v Parizu in tako združile svetovni in olimpijski naslov.

Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca
Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca FOTO: AP

Da bo tekma precej izenačena, je nakazoval že začetek prvega niza, v katerem si dolgo časa nobena izmed ekip ni priigrala občutnejše prednosti. Prvo zajetnejše vodstvo so si pri izidu 13:10 priigrale Italijanke, a so Turkinje izid izenačile na 14:14. To je napovedovalo tesno končnico, v kateri so več sreče in zbranosti imele Italijanke ter niz dobile s 25:23.

Uvodne izmenjave v drugem nizu so bile v znamenju Turkinj, ki so prišle do vodstva z 10:2. Ogromne prednosti niso zapravile in Italijanke "držale" na razdalji med sedmimi in devetimi točkami prednosti. Ob koncu niza so z asom Melisse Vargas slavile s 25:13.

Tretji niz so bolje odprle Italijanke, ki so hitro prišle do vodstva 6:2. Turkinje so v nadaljevanju dvignile raven svoje igre in izenačile na 16:16. Sledil je dramatičen zaključek. V njem so si Italijanke priigrale tri zaključne žoge za zmago, a so Turkinje izid izenačile na 24:24, toda na koncu so bile Italijanke po asu Paole Egonu boljše s 26:24.

Četrti niz so znova bolje začele Turkinje, ki so povedle s 6:3. Turške odbojkarice so nato še povečevale prednost in prišle do vodstva z 12:7. Italijanke so se skušale pobrati, a jim ni uspelo izničiti turške prednosti, ki je znašala že osem točk (20:12). Turkinje so četrti niz dobile s 25:19.

Odločilni peti niz se je začel izenačeno. Italijanke so si nato priigrale prednost z 9:7, kar je bilo dobro izhodišče pred končnico. Po zaslugi bloka in neizsiljenih napak Turkinj so povedle z 12:8. Italijanke so nato nanizale še tri bloke in slavile s 3:2 v nizih ter osvojile drugi naslov prvakinj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Turkinjah je bila s 33 točkami najuspešnejša naturalizirana Kubanka Vargas, 19 in 12 sta jih dodali Eda Erdem in Ebrar Karakurt. Med Italijankami je z 22 točkami izstopala Egonu, 19 in 14 sta jih je dodali Myriam Fatime Sylla in Ekaterina Antropova. Bronasto medaljo so osvojile Brazilke, ki so s 3:2 zgodaj popoldne premagale Japonke.

Na prvenstvu so prvič v zgodovini nastopile tudi Slovenke in pustile dober vtis. V skupinskem delu so izgubile proti ZDA (1:3) in Češki (2:3), nato pa premagale Argentino (3:0) in se uvrstile v osmino finala. Tam so izgubile prav proti Turčiji (0:3), čeprav so bile v dveh nizih blizu osvojitvi vsaj enega.

odbojka svetovno prvenstvo italija turčija
Naslednji članek

Pomlajena odbojkarska reprezentanca tretjič na SP

Naslednji članek

V finalu odbojkarskega SP Turčija in Italija

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256