Italijanke ubranile naslov v ligi narodov

Italijanke v finalu niso imele lahkega dela. Brazilke so dobile niz, nato pa z borbeno igro in nepopustljivostjo grozile vsaj še v tretjem in četrtem. V slednjem so se po zaostanku 20:24 še približale na dve točki zaostanka, imele v protinapadu nekaj priložnosti še za zmanjšanje zaostanka, a so Italijanke z dobro igro vendarle prišle do zadnje točke. Brazilke so tako izgubile še svoj četrti finale lige narodov, neuspešne so bile še v dveh malih finalih.

Pri Italijankah je bila z 18 točkami najučinkovitejša Jekaterina Antropova, ki je tako kot kapetanka Anna Danesi v statistiko vpisala štiri bloke, Myriam Silla jih je dodala 16, Paola Egonu pa 12. Pri Brazilkah je Gabi prispevala 15 točk, Julia pa 12, od tega pet z bloki. Statistično so bile Italijanke boljše v vseh elementih.

V boju za tretje mesto je Poljska s 3:1 (15, -24, 16, 23) premagala Japonsko. Za Poljsko je to tretji bron zapovrstjo v ligi narodov, drugega odličja še nima.