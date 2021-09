Pomlajeni Italijani navdušili in z uvrstitvijo v finale presegli vsa pričakovanja

Ko se navdušenje po izjemni zmagi Slovenije nad domačo Poljsko še ni dobro pomirilo, so Italijani v drugem polfinalu s 3:1 ugnali aktualne evropske prvake Srbe. Zasedba premetenega trenerskega mačka Ferdinanda De Giorgija iz tekme v tekmo dokazuje, da je kljub mladosti še kako zrela. Nenazadnje je še edina na tem turnirju neporažena. Blesti pa 19-letni Alessandro Michieletto, ki je s 116 točkami trenutno peti najučinkovitejši posameznik celotnega prvenstva.

icon-expand Italijani so bili v skupinskem delu premočan nasprotnik za Slovenijo, a v našem taboru si obetajo, da bo tokrat drugače. FOTO: CEV

Šestkratni evropski prvaki Italijani so se po zmagi nad Srbijo prvič po osmih letih uvrstili v finale evropskega prvenstva, v katerem bodo skušali ponoviti uspeh svojih rojakinj, ki so to poletje evropsko konkurenco pokorile v Beogradu. Kot so zapisali na uradni spletni strani evropske odbojkarske zveze, so stvari v italijanski reprezentanci "kliknile" hitreje, kot so mnogi pričakovali. Po olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih so presenetljivo izpadli proti Argentini v četrtini finala, se je namreč zamenjala generacija z glavnim ciljem biti na vrhuncu za OI v Parizu čez tri leta. Na selektorskem stolčku je Gianlorenza Blenginija – reprezentanco je vodil od leta 2015 – nadomestil izkušeni 59-letni Ferdinando De Giorgi, kar se je vsaj doslej izkazalo za zadetek v polno. Italija je namreč na tem turnirju oddala vsega tri nize, v skupinskem delu je Slovenijo ugnala s 3:0.

V primerjavi z reprezentanco, ki je konec julija in v začetku avgusta nastopala v Tokiu, je v ekipi ostalo le šest odbojkarjev. To so Simone Giannelli, Gianluca Galassi, Riccardo Sbertoli, Simone Anzani, Alessandro Michieletto in Daniele Lavia.

Na EP prišli z željo po dobri odbojki, sedaj so v boju za zlato

Nazadnje so Italijani v sobotnem polfinalu po napetem boju ugnali še Srbijo s 3:1. "Izjemno vesel sem, saj menim, da smo prikazali odlično odbojko. Servis je deloval, kot je moral. Srbija je izjemno zahtevna tekmica in uspela nam je popolna tekma. Sicer smo imeli že v tretjem nizu priložnost za zmago, a to ni pomembno. Važno je, da nam je uspelo zadevo na koncu pripeljati do konca," je po zmagi, ki že pomeni novo medaljo, povedal še ne 20-letni Alessandro Michieletto, ki je bil s 23 točkami najučinkovitejši posameznik srečanja. Kapetan ekipe Simone Giannelli, ki je bil z Italijo pred petimi leti srebrn na OI v Riu, pa je dodal: "Na ta EuroVolley smo prišli z željo, da bi prikazali dobro odbojko in tako začeli novo poglavje. Doslej smo dali vse, kar smo imeli, in to je privedlo do dobrih rezultatov, zaradi katerih imamo ogromno samozavesti."

icon-expand Alessandro Michieletto s številko 18 je nosilec italijanske igre v napadu. FOTO: CEV

24-letni Gianluca Galassi je poudaril, da kljub velikemu uspehu prvenstva še ni konec in da bo v nedeljskem finalu s soigralci storil vse, kar bo potrebno za končno slavje. Selektor De Giorgi pa je bil zadovoljen predvsem s prilagodljivostjo svojih varovancev: "V kratkem času smo našli odgovor na težave, ki nam jih je predstavljala Srbija. V nekaterih fazah bi lahko odigrali tudi bolje, toda fantje so bili res dobri. Pokazali so pravi značaj in željo po zmagi." Izenačeno razmerje v pričakovanju derbija številka 9

Slovenski in italijanski odbojkarji so se na uradnih tekmah pomerili osemkrat, videli pa smo po štiri zmage obeh reprezentanc. Najlepši slovenski spomin na sosedske derbije je zagotovo iz leta 2015, ko sta se reprezentanci pomerili v polfinalu evropskega prvenstva v Bolgariji, Slovenija pa je bila boljša s 3:1.

Težko pričakovanega favorita si ne upajo napovedati niti stavnice. Večina sicer v vlogo rahlih favoritov postavlja Italijane, a je tudi precej takih, ki menijo, da so možnosti za zlato deljene 50 – 50.