Iza Mlakar o vrnitvi v Slovenijo: Izjemno sem vesela

V Odbojkarskem klubu NKBM Maribor se pospešeno pripravljajo na 13. marec, trenutek, ko bodo dvorano Lukna v Ljudskem vrtu zasedli odbojkarski zvezdniki, za njimi pa še zvezdnice, ki jih čakajo obračuni četrtfinala lige prvakov. Potem, ko je koronavirus povzročil nepopravljivo škodo v Italiji, so odgovorni za izvedbo tekmovanj rešitev našli v Mariboru.

Dvorano bosta krstila zasedbi italijanskega Trentina, za katerega igra Klemen Čebulj in poljskega Jastrzebskega Wegila, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač. 18. marca bodo igralno površino zasedle branilke naslova zmagovalk lige prvakinj Igor Gorgonzole iz Novare, za katere igra Iza Mlakar in turškega Fenerbahčeja.

Vesela in ponosna

"Vesela sem in obenem zelo ponosna, da se bodo tako pomembne tekme igrale v moji domovini, Sloveniji. To, da bova imela dva Slovenca priložnost igrati doma, je nekaj lepega. Zase lahko rečem, da sem izjemno vesela, saj sem bila v zadnjih sedmih mesecih, kolikor sem pri Novari, doma le dva dni. Lepo bo znova videti prijatelje in starše," je za 24ur.com povedala Ravenčanka in dodala, da bo vrnitev v Maribor zagotovo nekaj posebnega.

"Vsekakor. Igrali bomo v dvorani, kjer sem preživela nepozabnih sedem let in vrnitve se zelo veselim. Tisto je bilo zelo lepo obdobje. Menim, da bo to lepa izkušnja za našo celotno zasedbo, razumljivo pa si v prvi vrsti želim, da bomo s soigralkami prikazale vrhunsko igro. Kjerkoli v Sloveniji bi igralec, bi bila zelo vesela," še pravi 24-letna reprezentantka.