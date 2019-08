Iza Mlakar pred uvodno tekmo s Poljsko: Na EP-ju bomo drago prodale svojo kožo

Najboljša slovenska odbojkarica ta hip Iza Mlakar verjame, da je pred zelo nadarjeno generacijo slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste lepa prihodnost. Iz kakšnega testa pravzaprav so, bodo varovanke selektorja Alessandra Chiappinija skušale dokazati že na uvodni preizkušnji evropskega prvenstva v Areni Atlas v Lodžu, kjer se bodo v petek z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO (20.20) srečale z gostiteljico turnirja.

V tem trenutku ni dvoma, katera je najbolj izstopajoča slovenska odbojkarska reprezentantka. Že samo dejstvo, da je simpatična Iza Mlakar po še eni uspešni sezoni v dresu mariborskega Branika okrepila vrste aktualnih evropskih klubskih prvakinj iz italijanske Novare, dovolj zgovorno priča o njeni kakovosti.



Pred potjo na evropsko prvenstvo nam je 23-letna Korošica med drugim zaupala, da kljub neizkušenosti slovenskih reprezentantk, ko gre za nastope na najvišji članski ravni, verjame v dobre nastope v poljskem Lodžu, kjer se bodo varovanke Alessandra Chiappinija v predtekmovalni skupini B v naslednjih dneh v Areni Atlas pomerile z reprezentancami Poljske, Belgije, Portugalske, Italije in Ukrajine.



"Že sam pogled na našo skupino jasno pove, da nas v Lodžu čaka zelo zahtevna naloga. Italijo in Poljsko smo letošnje poletje spremljale v svetovni ligi, tako da o kakovosti omenjenih reprezentanc ni potrebno izgubljati odvečnih besed. Tudi Portugalke smo uspele v minulih mesecih bolje spoznati, Ukrajinke pa malo manj, a smo izvedele, da bodo na EP pripotovale v močni zasedbi. Z Belgijo smo se srečale že v lanskih kvalifikacijah in tako občutile njihovo moč," je moč tekmic, s katerimi se bodo Slovenke borile za prva štiri mesta v skupini in posledični preboj v izločilne boje, ocenila naša najboljša odbojkarica.

Iza Mlakar verjame v dober nastop slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskem prvenstvu. FOTO: FIVB

Lepšega uvoda si ne bi mogle želeti

Že na uvodu v prvenstvo stare celine bo potrebno prebiti pregovorni led proti eni od gostiteljic turnirja, Poljski. "Na razpored tekem nihče nima vpliva, zato se s tem ne obremenjujemo. Menim, da si lepšega uvoda v tekmovanje ne bi mogle želeti; igrati proti domačinkam turnirja pred njihovo publiko bo za nas še dodaten motiv, da pokažemo iz kakšnega testa smo. Potrebno bo zdržati uvodne tri tekme brez premora, nato pa po prostem ponedeljku znova zaigrati na vse ali nič proti Italiji in Ukrajini," se zahtevnosti naloge v Lodžu zaveda novopečena članica aktualnih evropskih klubskih prvakinj in v nadaljevanju pogovora nekaj besed spregovorila o prvih slovenskih nasprotnicah.



"Ob tem, da bodo imele bučno podporo s tribun, bodo želele prav na uvodni tekmi pokazati svojo moč. Me bomo v petkov dvoboj krenile odločno in z jasno željo po zmagi. Vemo, da so kvalitetne in da imajo precej bolj izkušeno reprezentanco od naše, a v športu je možno prav vse. Našo igro bomo gradile točko po točko, niz po niz in na koncu videle, kam nas bo to pripeljalo," trezno razmišlja Mlakarjeva, ki je zadovoljna s pripravljenostjo slovenskih odbojkaric.





Slovenske odbojkarice komaj čakajo uvodno preizkušnjo letošnjega evropskega prvenstva proti domačinkam turnirja Poljakinjam. FOTO: Miro Majcen

Srbkinje glavne favoritke

"Priprave so bile dobre, menim, da je forma na želeni ravni. Jasno je, da bomo do tekme s Poljsko skušale popraviti še kakšno pomanjkljivost v naši igri, toda vloge znotraj moštva so že nekaj časa znane oziroma razporejene. Turnirski sistem velikih tekmovanj je vselej specifičen, ki je v preteklosti nemalokrat privedel do marsikaterega presenečenja. Z dekleti skupaj nastopamo od 14. leta, ko smo korak za korakom napredovale v mlajših reprezentančnih starostnih kategorijah, danes pa se nahajamo v izbrani druščini najboljših članskih evropskih reprezentanc, kar je za eno tako majhno državo, kot je Slovenija, velik dosežek," poudarja uspešna študentka medicine, ki ni izumljala tople vode, ko je beseda stekla o glavnih favoritkah letošnjega evropskega prvenstva. "O reprezentanci Srbije ne bi želela izgubljati odvečnih besed, saj vemo, za kako kakovostno zasedbo gre. So v vlogi branilk naslova, imajo tudi zelo izraženo zmagovalno miselnost, tako da bi jih kar postavila na sam vrh seznama najožjih favoritk za novo zlato. Tu so, denimo, tudi Italijanke, ki so odlične, ampak veliko bo odvisno od nihanj skozi celoten turnir. Tu pa, kot sem že dejala, lahko pride do kakšnega prijetnega oziroma nepričakovanega presenečenja," je v zaključku nekoliko skrivnostno in z nasmehom na obrazu pripomnila Iza Mlakar.