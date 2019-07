Iza Mlakar: slovenska odbojkarica, ki je uspešno združila šport in študij medicine

"Zadnja štiri oz. pet let je bil to res velik izziv zame. Veliko ljudi me večkrat vpraša, tudi na fakulteti, kako vse skupaj usklajujem. Z veliko discipline in organizacije treningov nisem nikoli zamudila, tako da sem si zelo prilagajala sam študij, kdaj hodim na vaje, kdaj se učim. Ni bilo veliko počitka vmes ali pa druženja s prijatelji. Zdaj, ko sem zaključila nekatere stvari, sem z glavo bolj svobodna in se lahko osredotočim na to obdobje, ki me čaka," je zaupala našemu novinarju in komentatorju tekem na Kanalu A Ervinu Čurliču.

Iza se po izpuščenem zadnjem ciklusu slovenske ženske odbojkarske reprezentance vrača v zasedbo."Zelo sem vesela, da sem nazaj. Kar zadeva odbojko, sem si spočila glavo, pa tudi telo, čeprav sem vmes imela individualne treninge. Glede na to, kako pomembno obdobje nas čaka, sem predvsem psihično zelo dobro pripravljena, zdaj pa bomo še fizično delali na tem,"je lačna treningovIza Mlakar, ki je zaključila približno polovico študija medicine. Ta bo zdaj morala malce počakati. "V bistvu je prišel čas, ko sem se morala odločiti, ali se zdaj posvetim samo odbojki ali pa samo študiju medicine. Zdelo se mi je škoda, da bi to, kar sem zadnjih 12 let počela, izpustila, zato sem se odločila, da dokler sem še mlada, poskusim še v tujini. Medicina vsekakor bo tam, kjer je, ko se bom vrnila, tako da si jo želim dokončati po končani karieri v tujini," je načrte razkrila Iza Mlakar, ki se iz Maribora seli v Italijo k Novari. "Vesela in ponosna sem nase, da sem dobila takšno ponudbo. Verjamem, da bo tam tudi zelo naporno, ampak mislim, da bo to zame, za mojo osebnostno rast zelo dobro. Od nekdaj so bile moje sanje, da odidem v italijansko ligo. Vem, da bom morala zelo trdo delati. Tega se zavedam in po svojih najboljših močeh se bom potrudila karseda najboljše predstavljati našo državo," je pristavila 23-letna koroška korektorica.