Iza Mlakar: Sošolci so mi v veliko pomoč

Nekdanja slovenska odbojkarska reprezentantka Iza Mlakar se po debelih dveh sezonah športnega premora – v popolnosti ga je izkoristila za študij medicine – iz dneva v dan bolje počuti na parketu dvorane Lukna. In še vedno v rokih opravlja študijske obveznosti.

Ob prihodu na Medicinsko fakulteto v Mariboru nas prijazno pozdravi varnostnik: "Želite, prosim?" "Dogovorjeni smo za snemanje pogovora z Izo Mlakar," odvrnem, gospod pa nadaljuje: "Prijazno dekle, ki znova igra odbojko in uspešno študira." Pospremil nas je do dogovorjenega mesta za snemanje, velike predavalnice, imenovane avditorij. Skoraj neverjetno se sliši, da je lahko nekdo, ki je še pred tremi leti navduševal v dresu slovenske izbrane vrste in nosil dres odbojkarskega giganta iz Novare, uspešen študent medicine. A 27-letni Korošici je dolgo uspevalo usklajevati študijske obveznosti z vrhunskim športom. Vse do odhoda v tujino, ko je bilo združevati oboje nemogoče. V čakanju na priložnost za dokazovanje – zaradi covida-19 je bilo italijansko prvenstvo ustavljeno – je sklenila, da obesi športne copate na klin, da se v popolnosti preda študiju medicine. Začetek ponovnega guljenja klopi ni bil enostaven, a odločno se je podala v boj z izpiti in prosti čas zamenjala za sedenje pred knjigami in zapiski: s ciljem, da dokonča študij.

A po dobrih dveh letih intenzivnega študija, prostih trenutkov, ki jih je posvetila gorskemu kolesarjenju, teku in hribom, je začutila, da je čas, da odbojki ponudi drugo priložnost. In ko se Mlakarjeva nekaj odloči, to naredi. Ob vrnitvi k mariborski ekipi Nova KBM Branik pod okrilje trenerja Bruna Najdiča in ob bok izkušeni kapetanki Moniki Potokar ter številnim mladim igralkam v moštvu se je hitro počutila domače. V dvorano Lukna se je vrnila zelo motivirana, po vsakem treningu jo je zapuščala zadovoljna in srečna. Našla je tisto nekaj, kar ji je manjkalo.

Več o vrnitvi Ize Mlakar na igrišče, usklajevanju študija medicine in odbojke, motivih in željah za prihodnost pa v športnem delu oddaje 24UR.

"Res sem vesela, da se je to zgodilo – da sem se vrnila. Počutim se zelo domače, uživam vsak trenutek na igrišču," je dodala športnica z Raven na Koroškem, ki je v času odbojkarskega premora veliko časa namenila vzdrževanju kondicije, posledično je bila vrnitev na igrišče bolj enostavna. K privajanju na staro-novo delovno okolje se je 6. decembra vrnila, oblekla dres številka ena in razveselila vse v klubu z direktorjem Mitjo Koželjem na čelu.