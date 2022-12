Iza se vrača!

"Po dveh letih premora bo večkratna najkoristnejša igralka (MVP) državnih prvenstev in dolgoletna reprezentantka Slovenije Iza Mlakar spet oblekla dres ekipe Nova KBM Branika in se pridružila Mariborčankam v boju za naslov državnega prvaka!" so zapisali v mariborskem taboru.

V Slovenj Gradcu rojena Mlakarjeva je odbojkarsko kariero začela v OK Prevalje, pred sezono 2012/13 pa se je preselila v Maribor. Tamkajšnji Novi KBM Branik je pomagala do številnih uspehov. Že v prvi sezoni so Mariborčanke osvojile srednjeevropsko ligo in naslov slovenskih prvakinj, skupaj pa so do odhoda Mlakarjeve v svojo vitrino postavile 11 lovorik, pet naslovov državnih prvakinj ter štiri pokalne in dva srednjeevropska naslova.