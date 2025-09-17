Pajenk: Ne smemo si več komplicirati stvari brez potrebe

Slovenski odbojkarji so si na Filipinih priigrali napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva. V skupini E so zaključili na drugem mestu. Razen prepričljive zmage proti Čilu se zavedajo, da so si tako proti Bolgariji kot proti Nemčiji sami oteževali nekatere stvari. Zdaj je na vrsti osmina finala, Slovenci pa se dobro zavedajo, da prostora za napake več ni. Na drugi strani bodo še neporaženi Američani, ki so na svetovni lestvici tik pred Slovenci, na petem mestu. Kaj so odbojkarji povedali po zmagi nad Nemci, si lahko ogledate v članku. Selektor Fabio Soli je ob tem pohvalil delo ekipe, ki se še vedno spopada s številnimi spremembami in rotacijami v postavah.

"Ja, prva dva seta bi lahko rekli, da sta kazala dva različna obraza. Nekako tako. Prvega smo dobro začeli in ga tudi zanesljivo dobili. Drugi set pa je bil nekako padec brez pravega razloga – niso niti pritiskali s servisi, kot da bi se mi sami zmedli. Nemci so ga potem gladko dobili. Naslednja dva seta smo spet vodili, a na koncu obeh smo si sami zakomplicirali stvari brez potrebe. To se od zdaj naprej ne sme več dogajati. Moramo biti 100 % osredotočeni na vsako točko do konca, tudi če imamo 5 ali 10 točk prednosti. Moramo dati vse do zadnje točke," je bil po tekmi z Nemci jasen Alen Pajenk.

"Ja, še ena težka tekma je za nami. Na koncu sem vesel, da smo uspeli iztržiti zmago, ki smo si jo zelo želeli. Ne vem, spet je bila neka mešana igra, dva obraza te Slovenije. Začetek je bil sicer dober, kar do zdaj nismo pokazali, ampak tisti padec v drugem setu, pa tudi v četrtem, ko nismo znali ostati zbrani. Toda v ključnih trenutkih... Veseli me, da smo strnili svoje vrste in uspeli pripeljati zmago do konca," pa je dejal Žiga Štern, ki je proti Nemčiji dosegel kar 16 točk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči