Pajenk: Ne smemo si več komplicirati stvari brez potrebe

Manila, 17. 09. 2025 18.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Nina Mihalič
Slovenski odbojkarji so si na Filipinih priigrali napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva. V skupini E so zaključili na drugem mestu. Razen prepričljive zmage proti Čilu se zavedajo, da so si tako proti Bolgariji kot proti Nemčiji sami oteževali nekatere stvari. Zdaj je na vrsti osmina finala, Slovenci pa se dobro zavedajo, da prostora za napake več ni. Na drugi strani bodo še neporaženi Američani, ki so na svetovni lestvici tik pred Slovenci, na petem mestu. Kaj so odbojkarji povedali po zmagi nad Nemci, si lahko ogledate v članku. Selektor Fabio Soli je ob tem pohvalil delo ekipe, ki se še vedno spopada s številnimi spremembami in rotacijami v postavah.

"Ja, prva dva seta bi lahko rekli, da sta kazala dva različna obraza. Nekako tako. Prvega smo dobro začeli in ga tudi zanesljivo dobili. Drugi set pa je bil nekako padec brez pravega razloga – niso niti pritiskali s servisi, kot da bi se mi sami zmedli. Nemci so ga potem gladko dobili. Naslednja dva seta smo spet vodili, a na koncu obeh smo si sami zakomplicirali stvari brez potrebe. To se od zdaj naprej ne sme več dogajati. Moramo biti 100 % osredotočeni na vsako točko do konca, tudi če imamo 5 ali 10 točk prednosti. Moramo dati vse do zadnje točke," je bil po tekmi z Nemci jasen Alen Pajenk.

"Ja, še ena težka tekma je za nami. Na koncu sem vesel, da smo uspeli iztržiti zmago, ki smo si jo zelo želeli. Ne vem, spet je bila neka mešana igra, dva obraza te Slovenije. Začetek je bil sicer dober, kar do zdaj nismo pokazali, ampak tisti padec v drugem setu, pa tudi v četrtem, ko nismo znali ostati zbrani. Toda v ključnih trenutkih... Veseli me, da smo strnili svoje vrste in uspeli pripeljati zmago do konca," pa je dejal Žiga Štern, ki je proti Nemčiji dosegel kar 16 točk.

Selektor Fabio Soli je k vsemu dodal, da verjetno radi trpijo, kar se v zadnjem času odraža na njihovih igrah in se prepozna v njihovih predstavah: "Tekma je bila polna vzponov in padcev, a na koncu smo zadovoljni z rezultatom. Nismo igrali popolne odbojke, a smo znali ostati osredotočeni v težkih trenutkih in se vrniti po drugem setu, ki ni bil po naših željah. S tem novim sistemom na igrišču še nimamo popolnega ravnotežja, saj smo imeli le nekaj dni za trening. A igralci se trudijo in opravljajo izjemno delo. Če želimo ostati na tej ravni, moramo rasti kot ekipa in v prihodnjih dneh dodati nekaj več v našo igro, da bomo lahko konkurenčni ZDA."

štajerc65
17. 09. 2025 19.28
+3
Točno tako Alen. Zdaj se spočije pa resetirajte za Američane. Pa upam da bo Urnaut poleg pa na zmago. Zaslužite si to hrabri Slovenci.
ODGOVORI
3 0
štajerc65
17. 09. 2025 19.36
Bratje z igrišča! Z veseljem bom pogledal.
ODGOVORI
0 0
