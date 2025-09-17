Pajenk: Ne smemo si več komplicirati stvari brez potrebe

"Ja, prva dva seta bi lahko rekli, da sta kazala dva različna obraza. Nekako tako. Prvega smo dobro začeli in ga tudi zanesljivo dobili. Drugi set pa je bil nekako padec brez pravega razloga – niso niti pritiskali s servisi, kot da bi se mi sami zmedli. Nemci so ga potem gladko dobili. Naslednja dva seta smo spet vodili, a na koncu obeh smo si sami zakomplicirali stvari brez potrebe. To se od zdaj naprej ne sme več dogajati. Moramo biti 100 % osredotočeni na vsako točko do konca, tudi če imamo 5 ali 10 točk prednosti. Moramo dati vse do zadnje točke," je bil po tekmi z Nemci jasen Alen Pajenk.
"Ja, še ena težka tekma je za nami. Na koncu sem vesel, da smo uspeli iztržiti zmago, ki smo si jo zelo želeli. Ne vem, spet je bila neka mešana igra, dva obraza te Slovenije. Začetek je bil sicer dober, kar do zdaj nismo pokazali, ampak tisti padec v drugem setu, pa tudi v četrtem, ko nismo znali ostati zbrani. Toda v ključnih trenutkih... Veseli me, da smo strnili svoje vrste in uspeli pripeljati zmago do konca," pa je dejal Žiga Štern, ki je proti Nemčiji dosegel kar 16 točk.
Selektor Fabio Soli je k vsemu dodal, da verjetno radi trpijo, kar se v zadnjem času odraža na njihovih igrah in se prepozna v njihovih predstavah: "Tekma je bila polna vzponov in padcev, a na koncu smo zadovoljni z rezultatom. Nismo igrali popolne odbojke, a smo znali ostati osredotočeni v težkih trenutkih in se vrniti po drugem setu, ki ni bil po naših željah. S tem novim sistemom na igrišču še nimamo popolnega ravnotežja, saj smo imeli le nekaj dni za trening. A igralci se trudijo in opravljajo izjemno delo. Če želimo ostati na tej ravni, moramo rasti kot ekipa in v prihodnjih dneh dodati nekaj več v našo igro, da bomo lahko konkurenčni ZDA."
