Izjemni Čebulj po nemškem skalpu: Umetniški vtis se hitro pozabi, pomembna je zmaga

Kapetan Tine Urnaut in druščina so na najboljši mogoč način utišali še tiste zadnje nejeverne Tomaže, ki pred obračunom za prvo mesto v kvalifikacijski skupini za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu niso verjeli v nemški skalp.



Navkljub ne ravno prepričljivi igri, še posebej v tretjem setu, v katerem so Nemci z dvema daljšima nizoma izjemnih začetnih udarcev povsem razorožili slovensko odbojkarsko izbrano vrsto, so se varovanci selektorja Alberta Giulianija uspeli mojstrsko pobrati in dobiti naslednja dva niza za končno zmago s 3:2. Tokrat sta v naši zasedbi najbolj izstopala sprejemalec Klemen Čebuljs 25 točkami in korektor Tonček Štern, ki je navdušil z nekaj domiselnimi rešitvami v vse prej kot lahkih napadalnih situacijah. "Če bi moral podati oceno za našo igro od 1 do 5, bi dejal, da smo odigrali za solidno trojko. V takšnem sistemu kvalifikacij, ko moraš v šestih dneh odigrati pet tekem, umetniški vtis ne šteje. Pomembne so zmage in posledično točke, ki jih zbiraš na poti do izpolnitve začrtanega cilja. Vnovič smo pokazali pravi značaj in željo, da se vrnemo v tekmo in jo na koncu tudi dobimo," je bil po drugi slovenski zmagi na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Berlinu zadovoljen Čebulj.