Črni trg: astronomske cene vstopnic za polfinalni obračun s Poljaki

Nekaj podobnih oglasov so sicer pri bolhi že umaknili s svoje spletne strani. "V kolikor posameznik v svojem imenu in za svoj račun kupi več vstopnic z namenom preprodaje in ustvarjanja dobička bi šlo za opravljanje dejavnosti. Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom, če ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati. Če posameznik dejavnosti ne bi imel registrirane, bi opravljal delo na črno. Z globo od 1.000 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, kadar opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni. Če kupec ve, da prodajalec opravlja delo na črno, mu z nakupom omogoča delo na črno, ki je po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno tudi lahko sankcionirano," o nadaljnji prodaji vstopnic z namenom dobička pravi zakon.

"Tekma polfinala EuroVolleyja 2019 med Slovenijo in Poljsko bo v četrtek ob 20.30 uri v Areni Stožice, po izjemnem uspehu naše reprezentance pa za zadnjo tekmo v Ljubljani pričakovano vlada ogromno zanimanje. Organizacijski odbor ljubljanskega dela prvenstva je danes sklenil, da bo preostanek vstopnic v prosti prodaji na voljo jutri, v sredo, natančno uro pa bomo sporočili potem, ko se danes v poznih popoldanskih urah vodstvo OZS uskladi z vodstvom Evropske odbojkarske zveze (CEV) o načinu prodaje in številu vstopnic, ki bodo na voljo za naše zveste navijače. Ne gre namreč pozabiti na dejstvo, da tudi na Poljskem vlada ogromno zanimanje za tekmo, vodstvo OZS pa mora pri razporeditvi vstopnic upoštevati smernice CEV, pri čemer je glavno vodilo OZS, da skuša jutri v prodajo sprostiti kar največ vstopnic za vse tiste, ki so v minulih dneh zvesto in bučno podpirali naše moštvo na poti proti boju za kolajne,"pa so v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.