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Odbojka

Izkušeni srbski reprezentant Ivović v oranžnem zmajevem gnezdu

Ljubljana, 29. 09. 2026 10.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Marko Ivović

ACH Volley Ljubljana se s polno paro pripravlja na začetek nove tekmovalne sezone, moštvu se bodo v prihodnjih dneh pridružili tudi reprezentanti, ki so Slovenijo zastopali na nedavno končanem evropskem prvenstvu. Tekme oranžnih odbojkarskih zmajev bomo tudi v prihajajoči evropski sezoni prenašali.

Tine Urnaut je težje poškodovan.
Tine Urnaut je težje poškodovan.
FOTO: Luka Kotnik

Ker zdravstveni karton oranžnih zmajev ob začetku sezone še zdaleč ni idealen, je vodstvo kluba pravočasno poskrbelo za dodatno širino in kakovost v igralskem kadru. V Tivoli tako začasno prihaja izkušeni srbski reprezentant Marko Ivović.

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Gre za izjemno izkušenega odbojkarja, ki je v svoji bogati karieri nastopal v nekaterih najmočnejših evropskih prvenstvih in klubih ter si ustvaril ime tudi na največjih reprezentančnih tekmovanjih. Ivović bo s svojimi izkušnjami, kakovostjo in poznavanjem igranja na najvišji ravni pomembno razširil možnosti trenerja Igorja Kolakovića v obdobju, ko Ljubljančani zaradi zdravstvenih težav ne morejo računati na polno zasedbo.

Igor Kolaković
Igor Kolaković
FOTO: Luka Kotnik

194 centimetrov visoki sprejemalec ima za seboj bogato mednarodno pot. V karieri je med drugim nosil drese Vojvodine, Paris Volleyja, Asseco Resovie, Belogorie Belgoroda in Lokomotiva iz Novosibirska, igral pa je tudi v Turčiji. Dolga leta je pomemben člen srbske reprezentance, s katero je nastopal na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih.

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V Tivoliju so želeli ob nastali situaciji pripeljati igralca, ki ne potrebuje dolgega obdobja prilagajanja na odbojko najvišje ravni, obenem pa lahko s svojo kilometrino in kakovostjo takoj pomaga ekipi. Ivović se bo oranžnim zmajem pridružil začasno (do sredine decembra) ter moštvu pomagal v obdobju, ko strokovni štab zaradi poškodb trenutno nima na voljo vseh načrtovanih igralcev.

Uroš Kovačević in Marko Ivović
Uroš Kovačević in Marko Ivović
FOTO: CEV

Marko Ivović je ob prihodu v Ljubljano za uradno spletno stran kluba povedal: "Vesel sem, da prihajam v ACH Volley Ljubljana. To je klub z veliko tradicijo in njegove ambicije dobro poznam, prav tako tudi trenerja in večino igralcev, zato verjamem, da se bom hitro vključil v ekipo. Pred nami so pomembne tekme in moja želja je, da s svojimi izkušnjami ter igro čim bolj pomagam moštvu. Verjamem, da imamo kakovostno ekipo, ki lahko napreduje iz dneva v dan ter poseže po velikih stvareh. Veselim se novega izziva in igranja v Ljubljani.

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Ob prihodu izkušenega srbskega reprezentanta je športni direktor slovenskih prvakov Aleš Jerala dodal: "Zaradi zdravstvenih težav v ekipi smo se znašli v situaciji, ko smo morali odreagirati hitro, obenem pa nismo želeli sklepati kompromisov glede kakovosti. Marko je igralec z ogromno izkušnjami iz najmočnejših evropskih lig in reprezentančne odbojke ter zelo dobro pozna zahteve igranja na najvišji ravni. Verjamemo, da se bo hitro vključil v naš sistem in nam dal dodatno širino ter kakovost v pomembnem obdobju sezone."

Ivović se bo ekipi pridružil že danes in se takoj vključil v delo moštva, ki ga že ta vikend čaka prvi močan pripravljalni turnir v Avstriji. Cilji oranžnih zmajev kljub nekoliko zahtevnejšemu uvodu ostajajo nespremenjeni, boj za domače lovorike in čim vidnejša vloga na evropskem parketu.

Razlagalnik

Sprejemalec-napadalec je eden najpomembnejših igralnih položajev v odbojki. Njegova primarna naloga je sprejem nasprotnikovega začetnega udarca (servisa), s čimer mora žogo čim bolj natančno usmeriti k podajalcu. Poleg tega je ta igralec ključen pri napadu, saj pogosto izvaja udarce z zunanjih položajev ob mreži, ter mora biti izjemno vešč tudi pri igri v obrambi in bloku.

Igor Kolaković je eden najbolj priznanih odbojkarskih trenerjev v Evropi. V svoji bogati karieri je vodil številne vrhunske klube in reprezentance, med drugim je dolgo časa uspešno vodil srbsko moško reprezentanco, s katero je osvojil številne medalje na evropskih in svetovnih prvenstvih. Znan je po svojem taktičnem znanju, strogi disciplini in sposobnosti razvoja vrhunskih igralcev, zaradi česar velja za enega najbolj spoštovanih strokovnjakov v tem športu.

Hala Tivoli v Ljubljani je ena najbolj ikoničnih športnih dvoran v Sloveniji. Odprta je bila leta 1965 in je skozi desetletja gostila nešteto pomembnih športnih dogodkov, vključno s svetovnimi prvenstvi v hokeju, košarki in odbojki. Za ljubljanske klube, kot je ACH Volley, dvorana predstavlja 'domače gnezdo', ki ima bogato zgodovino in simbolizira razvoj vrhunskega ekipnega športa v slovenski prestolnici.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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