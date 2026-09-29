Izkušeni srbski reprezentant Ivović v oranžnem zmajevem gnezdu

Tine Urnaut je težje poškodovan. FOTO: Luka Kotnik

Ker zdravstveni karton oranžnih zmajev ob začetku sezone še zdaleč ni idealen, je vodstvo kluba pravočasno poskrbelo za dodatno širino in kakovost v igralskem kadru. V Tivoli tako začasno prihaja izkušeni srbski reprezentant Marko Ivović.

Gre za izjemno izkušenega odbojkarja, ki je v svoji bogati karieri nastopal v nekaterih najmočnejših evropskih prvenstvih in klubih ter si ustvaril ime tudi na največjih reprezentančnih tekmovanjih. Ivović bo s svojimi izkušnjami, kakovostjo in poznavanjem igranja na najvišji ravni pomembno razširil možnosti trenerja Igorja Kolakovića v obdobju, ko Ljubljančani zaradi zdravstvenih težav ne morejo računati na polno zasedbo.

Igor Kolaković FOTO: Luka Kotnik

194 centimetrov visoki sprejemalec ima za seboj bogato mednarodno pot. V karieri je med drugim nosil drese Vojvodine, Paris Volleyja, Asseco Resovie, Belogorie Belgoroda in Lokomotiva iz Novosibirska, igral pa je tudi v Turčiji. Dolga leta je pomemben člen srbske reprezentance, s katero je nastopal na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih.

V Tivoliju so želeli ob nastali situaciji pripeljati igralca, ki ne potrebuje dolgega obdobja prilagajanja na odbojko najvišje ravni, obenem pa lahko s svojo kilometrino in kakovostjo takoj pomaga ekipi. Ivović se bo oranžnim zmajem pridružil začasno (do sredine decembra) ter moštvu pomagal v obdobju, ko strokovni štab zaradi poškodb trenutno nima na voljo vseh načrtovanih igralcev.

Uroš Kovačević in Marko Ivović FOTO: CEV

Marko Ivović je ob prihodu v Ljubljano za uradno spletno stran kluba povedal: "Vesel sem, da prihajam v ACH Volley Ljubljana. To je klub z veliko tradicijo in njegove ambicije dobro poznam, prav tako tudi trenerja in večino igralcev, zato verjamem, da se bom hitro vključil v ekipo. Pred nami so pomembne tekme in moja želja je, da s svojimi izkušnjami ter igro čim bolj pomagam moštvu. Verjamem, da imamo kakovostno ekipo, ki lahko napreduje iz dneva v dan ter poseže po velikih stvareh. Veselim se novega izziva in igranja v Ljubljani.

Ob prihodu izkušenega srbskega reprezentanta je športni direktor slovenskih prvakov Aleš Jerala dodal: "Zaradi zdravstvenih težav v ekipi smo se znašli v situaciji, ko smo morali odreagirati hitro, obenem pa nismo želeli sklepati kompromisov glede kakovosti. Marko je igralec z ogromno izkušnjami iz najmočnejših evropskih lig in reprezentančne odbojke ter zelo dobro pozna zahteve igranja na najvišji ravni. Verjamemo, da se bo hitro vključil v naš sistem in nam dal dodatno širino ter kakovost v pomembnem obdobju sezone." Ivović se bo ekipi pridružil že danes in se takoj vključil v delo moštva, ki ga že ta vikend čaka prvi močan pripravljalni turnir v Avstriji. Cilji oranžnih zmajev kljub nekoliko zahtevnejšemu uvodu ostajajo nespremenjeni, boj za domače lovorike in čim vidnejša vloga na evropskem parketu.