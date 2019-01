Izraelke nedostojne tekmice razigranih Slovenk, ki drugič potujejo na EP

Slovenke so hitro razblinile še tistih nekaj dvomov, ali bodo izpolnile cilj ali ne. S pravim pristopom so po manjših začetnih težavah hitro strnile svoje vrste in po dveh zaporednih točkah razpoloženeLane Ščuka prišle do vodstva s 15:9. Zaradi manjših težav na sprejemu se je nato njihova prednost stopila, domače so se približale na 15:17, toda sledil je hiter odgovor, servisi Saše Planinšec in zanesljiva igra v napadu so Slovenkam zagotovili osem zaporednih točk. Dveh zaključnih žog nato niso izkoristile, niz pa je potem vendarle zaključila Anita Sobočan, ki je s tem tudi dokončno potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo.

Izbranke Alessandra Chiappinija se s tem niso zadovoljile, držale so obljubo in napadle zmago s 3:0. Drugi niz so odprle z vodstvom s 6:0, pri tem pa se niso zaustavile. Z odlično igro so tekmicam do konca prepustile le 12 točk, nato pa se nekoliko prehitro zadovoljile ter se prepričale, da zmaga sama od sebe ne bo prišla. Na začetku tretjega niza so hitro zaostale za štiri točke, nato pa začele tekmice loviti. Ujele so jih na 16. točki, prvo vodstvo v nizu pa jim je z asom priborila Sara Najdič. Izraelke so se za kratek čas še vrnile v vodstvo, nato v končnici izenačile na 23:23, zatem pa s servisom storile napako. Zadnja točka na tekmi je bila delo Ize Mlakar.